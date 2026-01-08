El reto del boricua Luis Guzmán tras la muerte de una mujer a manos del ICE: “Tenemos que recuperar nuestro país”

Frente a la muerte de una mujer en una operación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Minneapolis, varias figuras públicas cuestionaron el accionar de los agentes. En redes sociales, el actor boricua Luis Guzmán sentenció: “Tenemos que recuperar nuestro país”.

Durante una redada desarrollada el miércoles en Minneapolis, en Minnesota, agentes del ICE intentaron detener a una mujer. Cuando ella quiso evadirlos, le dispararon, lo que derivó en su fallecimiento.

Estrechamente identificado con la cultura latina y con profundas raíces en Puerto Rico, en donde nació en 1956, Guzmán reaccionó a la noticia en su cuenta de Instagram.

“Quiero hacer una declaración sobre lo que pasó hoy (por ayer) en Minnesota. Estos idi... del ICE están fuera de control y esto nunca debería haber pasado”, expresó.

En esa línea, instó a su público a “alzar su voz” y “levantarse”, debido a que “esto no puede continuar así”. A continuación, cuestionó las políticas del gobierno federal: “Gente inocente está siendo asesinada, ¿cuántas personas están bajo custodia ahora?”.

Luego, señaló: “Esto no es Estados Unidos. Esto es un conjunto de idi... ilegales tratando de hacer leyes que no funcionan. Mienten y mienten. ¿Cuándo nos vamos a cansar de las mentiras? Es una tragedia“.

Además, apuntó contra la versión del gobierno federal y sostuvo que usar un auto como un arma “es una mala excusa”.

¿Quién es Luis Guzmán?

Con una amplia carrera cinematográfica, Guzmán participó de varios largometrajes como Boogie Nights, Magnolia y Punch-Drunk Love, de Paul Thomas Anderson.

Además, es conocido por sus interpretaciones como Raúl Hernández en la serie Oz de HBO y Gonzalo Rodríguez Gacha en el drama de Netflix Narcos. También trabajó con Brian De Palma y Al Pacino en la película Carlito’s Way.

El asesinato de la mujer a manos del ICE en Minnesota

En los últimos días, el gobierno del presidente Donald Trump desplegó 2000 oficiales federales en Minnesota. Durante una redada llevada a cabo el miércoles por la mañana, los funcionarios rodearon el automóvil de Renee Good, una mujer de 37 años.

Mientras se intentaba ir del lugar, un oficial trató de abrir la puerta de su vehículo sin éxito. Inmediatamente, otro agente se colocó frente al vehículo y, como Good volvió a avanzar, le disparó.

Los bomberos de Minneapolis llevaron a la mujer al Centro Médico del Condado de Hennepin, en donde murió, según informó CBS News.

Desde el gobierno federal, Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sostuvo que el agente disparó “en defensa propia”.

Según su versión, la mujer “utilizó su vehículo como arma, intentando atropellar a nuestros agentes del orden público en un intento de matarlos”. De acuerdo con su relato, el oficial “temiendo por su vida disparó tiros defensivos”.

Además, Trump expresó en su cuenta de Truth Social que Good “se comportó de forma muy desordenada, obstruyendo y resistiéndose, y luego atropelló violenta, deliberada y brutalmente al agente de ICE”. En esa línea, indicó que “parece haberle disparado en defensa propia”.

El alcalde de Minneapolis pidió al ICE que se marche de la ciudad

Luego de conocer la muerte de Good, Jacob Frey, alcalde de Minneapolis, emitió una declaración en la que exigió a las autoridades federales que dejen la ciudad.

“Exigimos que el ICE abandone la ciudad y el estado de inmediato. Apoyamos a nuestras comunidades inmigrantes y refugiadas; sepan que cuentan con todo nuestro apoyo”, sostuvo en el sitio web oficial de la ciudad.

A su vez, en una conferencia de prensa posterior, cuestionó la versión de la administración Trump. “Tras haber visto el video, quiero decirles a todos directamente: eso es una mentira. Un agente usó su poder de forma imprudente y resultó en la muerte de alguien”, denunció.

En esa línea, agregó: “Los residentes de Minneapolis que han vivido allí durante mucho tiempo y que tanto han contribuido a nuestra ciudad, a nuestra cultura y a nuestra economía están siendo aterrorizados, y ahora alguien ha muerto. Es culpa suya, y también es su responsabilidad irse”.