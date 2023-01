El satélite ‘muerto’ de la NASA que vuelve a la Tierra 38 años después

escuchar

El satélite Earth Radiation Budget Satellite (ERBS) fue lanzado al espacio el 5 de octubre de 1984. Tras casi cuatro décadas, regresó nuevamente a la Tierra este pasado domingo 8: “Volvió a entrar a la atmósfera terrestre”, confirmó a inicios de semana la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) a través de un comunicado.

Aunque se esperaba que el satélite se quemara al atravesar la atmósfera, algunos de sus componentes lograron traspasarla. Sin embargo, según información consignada por CNN, algunos expertos ya habían previsto que las complicaciones que provocaría su impacto serían mínimas. Es más, calcularon el riesgo de posible daño a alguien en la tierra en aproximadamente uno por 9400.

¿Qué hizo el satélite ERBS?

El ERBS, que pesaba poco más de dos kilos, fue lanzado desde el transbordador espacial Challenger. Formaba parte de la misión ERBE (Earth Radiation Budget Experiment), de tres satélites de la NASA. Además, tenía tres instrumentos que funcionaban “para medir el balance de energía radiativa de la Tierra y los componentes estratosféricos, como el ozono”.

Durante 21 años, el ERBS “investigó activamente cómo la Tierra absorbía e irradiaba energía del Sol y realizó mediciones del ozono estratosférico, el vapor de agua, el dióxido de nitrógeno y los aerosoles”, mencionó la Agencia en el comunicado.

La NASA destacó la importancia de estas actividades, ya que sus resultados revelaron indicadores valiosos para el clima. Además, ayudaron a establecer cuáles serían los patrones meteorológicos y otros datos para que los investigadores “pudieran medir los efectos de las actividades humanas en el balance de radiación de la Tierra”.

“Las concentraciones de ozono en la estratosfera desempeñan un papel fundamental en la protección de la vida en la Tierra frente a la dañina radiación ultravioleta”, agregó la agencia espacial para dar una idea sobre el valor del ERBS, que superó las expectativas ya que, en un inicio, se estimaba tendría una vida útil de solo dos años. Sin embargo, siguió en funciones hasta 2005.

Usuarios aseguran haber presenciado la caída del ERBS

Tras la publicación realizada en las redes sociales de la NASA, los usuarios comentaron el hecho. Si bien la mayoría mostró intriga sobre cómo luciría actualmente el satélite, otros aseguraron que habían atestiguado la caída, cerca de sus hogares.

“Creo que captamos el ERBS sobre New Jersey esta noche”, escribió al respecto la tuitera @worst_witch. También agregó una grabación de una cámara de seguridad, donde se ve cómo un objeto luminoso desciende a una velocidad muy rápida. No obstante, otros usuarios aclararon que se trataba de una aeronave: “No estoy cerrado a eso, sin embargo, esto es un avión. El ángulo desde el que cae es alarmante; no se parece a nada que haya visto antes”, decía uno de los mensajes. Hubo quienes mencionaron que el ERBS ni siquiera voló cerca del cielo estadounidense.

