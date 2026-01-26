El Senado vs. Trump: buscan bloquear la financiación federal tras el avance de la fuerza letal del ICE en Minneapolis

El Senado de Estados Unidos se encamina a una confrontación política con la Casa Blanca luego de que los demócratas anunciaran que bloquearán el paquete de financiación del gobierno federal. La medida fue tomada tras un nuevo episodio fatal protagonizado por agentes migratorios en Minneapolis.

Qué está en juego en la votación clave que se realizará en el Senado

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Charles E. Schumer, fue uno de los primeros en manifestar su rechazo a los procedimientos migratorios en Minneapolis. En un comunicado, citado por The Washington Post, calificó la situación en Minnesota como “espantosa e inaceptable en cualquier ciudad estadounidense”.

Schumer calificó como "espantosa e inaceptable" la muerte de Alex J. Pretti (foto) a manos de agentes federales en Minneapolis Associated Press - Michael Pretti

En esa misma línea, sostuvo que los intentos demócratas por introducir reformas de sentido común en el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) fueron bloqueados por los republicanos.

Como consecuencia, anunció que votará en contra y que su bancada no aportará los apoyos necesarios para avanzar con el proyecto si incluye financiación para el DHS y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El paquete presupuestario que debe tratar el Senado esta semana reúne seis proyectos de financiación que cubren a múltiples agencias federales y representan la mayor parte del gasto discrecional del gobierno.

Entre ellas, se encuentran departamentos de gran peso como Defensa y Salud y Servicios Humanos. Dentro de ese esquema, el Departamento de Seguridad Nacional recibiría 64.400 millones de dólares, de los cuales US$10.000 millones están destinados específicamente al ICE.

Estos son los puntos clave del tratamiento de estas propuestas:

Se requieren 60 votos para superar el bloqueo en el Senado.

para superar el bloqueo en el Senado. Al menos siete demócratas deberían acompañar la iniciativa para que prospere.

la iniciativa para que prospere. La financiación vigente expira al final del viernes, lo que abre la puerta a un cierre parcial del gobierno si no hay acuerdo.

La bancada demócrata en el Senado, liderada por Charles Schumer (foto), podría solicitar que se quite a Seguridad Nacional del paquete, para evitar un cierre del gobierno desde el viernes ANNA MONEYMAKER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La estrategia demócrata: excluir al DHS del paquete de financiamiento

Ante el escenario de bloqueo, Schumer y otros senadores plantearon una alternativa para evitar el cierre de la mayor parte del gobierno: separar el proyecto que financia al Departamento de Seguridad Nacional del resto del paquete. De ese modo, podrían aprobarse los fondos para otras agencias mientras se negocian cambios en el presupuesto del ICE.

Sin embargo, esa opción enfrenta obstáculos políticos y logísticos. Según le adelantó a The Washington Post un asesor republicano del Senado, los líderes del partido rojo no planean dividir el paquete. Además, cualquier modificación requeriría que la Cámara de Representantes, actualmente en receso hasta el 2 de febrero, retome su actividad para finalizar los cambios.

Dos muertes en Minneapolis que aceleraron la ruptura política entre el Senado y la Casa Blanca

La chispa que detonó el giro en el Capitolio fue la muerte de Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años que fue abatido el sábado por la mañana por agentes federales durante una operación de control migratorio en Minneapolis.

El caso de Pretti marca el tercer tiroteo protagonizado por fuerzas federales en la ciudad en menos de un mes, sumándose a las muertes de Renée Good (foto) y las heridas sufridas por Julio Cesar Sosa-Celis

Según la versión oficial, Pretti se habría acercado a los agentes con un arma de fuego y se habría resistido a ser desarmado. Sin embargo, videos revisados por The Washington Post mostraron una secuencia más compleja: varios agentes que rodeaban al hombre forcejearon con él en el suelo, le retiraron el arma y le dispararon cuando intentaba incorporarse. La difusión de esas imágenes provocó una ola de protestas inmediatas en la ciudad.

Este no fue un caso aislado. En lo que va del mes, se trata del tercer tiroteo protagonizado por fuerzas federales en Minneapolis. En otro incidente, agentes dispararon a la cabeza y mataron a Renée Good mientras se encontraba dentro de su vehículo. En un tercer episodio, balearon en la pierna a Julio Cesar Sosa-Celis cuando intentaba evadir un arresto, de acuerdo con autoridades federales.