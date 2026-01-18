Para frenar al ICE en Los Ángeles: cómo son las “zonas libres para migrantes” que desataron la bronca del DHS

En el condado de Los Ángeles, California, se aprobó una iniciativa para crear zonas seguras para migrantes. La medida apunta a limitar el accionar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), al prohibir que se utilicen instalaciones locales en operativos migratorios que no cuenten con autorización oficial.

Cómo serán las zonas libres del ICE en Los Ángeles

La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles aprobó por unanimidad una moción para iniciar el desarrollo de una ordenanza que establezca “Zonas Libres de ICE” en propiedades del municipio, tanto propias como controladas.

Agentes federales en MacArthur Park, el lunes 7 de julio de 2025, en Los Ángeles Damian Dovarganes - AP

La moción, que fue redactada por las supervisoras Lindsey P. Horvath y Hilda L. Solis, se inspira en una orden ejecutiva de octubre del alcalde de Chicago, Brandon Johnson, destinada a prohibir a las autoridades de inmigración el uso de propiedades municipales durante sus operaciones.

Con su aprobación se iniciará el proceso legislativo formal para garantizar que las propiedades del condado se utilicen exclusivamente para los fines públicos previstos y no como áreas de preparación, lugares de procesamiento ni bases de operaciones para la aplicación de la ley de inmigración civil no autorizada.

“Tras los asesinatos de Renee Nicole Good y Keith Porter Jr., la moción responde a un clima nacional en el que la aplicación de la ley de inmigración civil se ha vuelto mortal y el miedo se ha extendido a los espacios públicos destinados a servir a la comunidad”, señala un comunicado de Horvath.

Si la Junta adopta la ordenanza propuesta:

Requeriría una señalización clara en las propiedades del condado.

Establecería un proceso de permisos para operaciones de aplicación de la ley civil.

de aplicación de la ley civil. Preservaría la aplicación legal de la ley penal y la ejecución de órdenes judiciales válidas.

La Junta de Supervisores aprobó unánimemente la creación de zonas libres de ICE en propiedades del Condado SPENCER PLATT� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Con la medida aprobada, la Junta ordena al Asesor Jurídico del condado que redacte y presente una ordenanza para su consideración en un plazo de 30 días.

“ICE Free Zones”: Los Ángeles busca la protección de los espacios públicos

La misma llega después de una redada federal en el Deane Dana Friendship Park and Nature Center, un parque del condado de Los Ángeles en San Pedro, que según los funcionarios asustó a los residentes y desvió al personal de sus deberes públicos.

Horvath indicó: “El condado de Los Ángeles no permitirá que el ICE utilice nuestra propiedad pública para causar daño y disuadir a las personas de recibir servicios y apoyo”.

“En todo el país, la aplicación de las leyes migratorias civiles se ha vuelto mortal con demasiada frecuencia, y ese miedo persigue a las personas a parques, clínicas y edificios públicos. Cuando los residentes tienen miedo de buscar atención médica o de presentarse en espacios públicos, algo anda muy mal”, añadió.

De acuerdo con la supervisora, puede que no controlen la aplicación de las leyes federales en todas partes, pero sí buscan hacerlo en la propiedad local. “Por eso estamos tomando medidas para garantizar que nuestros espacios públicos permanezcan seguros, accesibles y sin temor”.

Se prohíbe el uso de terrenos del Condado como bases de operaciones o procesamiento para el control migratorio civil X: @EroHarlingen - X (antes Twitter) @EroHarlingen

Por su parte, Solís, presidenta de la Junta del Condado de Los Ángeles y supervisora ​​del Primer Distrito, dijo: “Nuestras comunidades siguen lidiando con la incertidumbre, el peligro y el trauma mientras las redadas migratorias de la administración Trump se dirigen contra las familias angelinas”.

Y continuó: “Ante la escalada de las acciones en todo el país, aquí en el condado de Los Ángeles mantenemos nuestro compromiso de explorar todas las opciones disponibles para proteger a nuestras comunidades. El miedo, el peligro y la imprudencia no tienen cabida aquí”.

El Departamento de Seguridad Nacional reacciona a la ordenanza de LA

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) comentó a Fox News que la ordenanza era “ilegalmente analfabeta” y agregó que “hacer cumplir las leyes federales de inmigración es una clara responsabilidad federal según el Artículo I, el Artículo II y la Cláusula de Supremacía”.

La nueva ordenanza exigirá la instalación de señalización clara sobre estas restricciones en las propiedades afectadas RYAN MURPHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

El primer fiscal adjunto de Estados Unidos, Bill Essayli, para el Distrito Central de California, escribió en X: “Dejen de engañar al público. Las jurisdicciones locales no pueden atacar ni excluir a los agentes federales de los espacios públicos. Utilizaremos cualquier espacio público que sea necesario para hacer cumplir la ley federal”.

En tanto, advirtió que “cualquiera que intente obstaculizar a nuestros agentes será arrestado y acusado, incluidos los empleados del condado. Ya hemos acusado a más de 100 personas por conducta similar”.