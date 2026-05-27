El Thunder se adelanta 3-2 ante Spurs y queda a un paso de las Finales

Con 32 puntos de Shai Gilgeous-Alexander, el Oklahoma City Thunder derrotó el martes 127-114 a los San Antonio Spurs y retomó el mando de la final de la Conferencia Oeste de la NBA por 3-2.

Los vigentes campeones aprovecharon el peor partido en la serie del francés Victor Wembanyama, que se quedó en 20 puntos y 7 rebotes, para colocarse a un triunfo de regresar a las Finales.

Su primera oportunidad será en el sexto juego, el jueves en San Antonio. En caso de victoria local, la final del Oeste se definirá el sábado en Oklahoma City.

El ganador enfrentará en las Finales de la NBA a los New York Knicks, que barrieron 4-0 a los Cleveland Cavaliers en el Este.