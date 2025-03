El ultimátum de Panamá a los migrantes deportados por Donald Trump: tienen 30 días

Luego de semanas de demandas y críticas por los derechos humanos, Panamá liberó el sábado 8 de marzo a los 112 migrantes deportados de Estados Unidos que fueron detenidos en una estación migratoria en la zona selvática del Tapón del Darién. El gobierno les concedió un permiso humanitario por 30 días hasta gestionar el traslado de vuelta a su país de origen, con la posibilidad de una prórroga de hasta 90 días.

Los migrantes deportados de EE.UU. deberán regresar a su lugar de origen o trasladarse a un tercer país

Segíun el The New York Times, el ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Ábrego, le informó a la prensa que los migrantes liberados tienen ese tiempo para organizar el regreso a sus países de origen o a otros lugares dispuestos a acogerlos. Durante su estadía en el país centroamericano deberán asumir los trámites legales, la estadía y la alimentación por su cuenta.

Los migrantes detenidos en el campamento San Vicente fueron liberados el sábado por la noche, aunque siguen sin saber a dónde irse después Ministerio de Seguridad Pública de Panamá

En un principio, eran 299 extranjeros los que arribaron al territorio el mes pasado en tres vuelos procedentes de EE. UU. De esas personas, 177 regresaron de forma voluntaria a sus países y otros 10 esperaban los vuelos. Los 112 restantes proceden de Afganistán e Irán, muchos de los cuales no quieren o no pueden regresar.

Una vez transcurrido ese período de 90 días, las personas que continúen en Panamá lo harían “de forma ilegal”, de acuerdo con el portavoz del ministerio Aurelio Martínez. Como consecuencia, serán deportados.

Deportados en Panamá: las complicaciones para volver a su país de origen

El ultimátum sumió a muchos, incluido un afgano de 29 años identificado como Hayatullah Omagh que huyó de su país en 2022 después de la toma talibán, de acuerdo a su testimonio con la Associated Press.

“Somos refugiados. No tenemos dinero. No podemos pagar un hotel en Ciudad de Panamá, no tenemos familiares” comentó el hombre, quien no puede regresar a Afganistán “bajo ninguna circunstancia”.

No es el único. Otros 65 migrantes oriundos de Pakistán, China, Nepal, Irán y otras naciones con los que viajó en un autobús hacia la capital tampoco saben cómo continuar. Nikita Gaponov, proveniente de Rusia que huyó tras la represión hacia la comunidad LGBTIQ+, afirmó: “Una vez que baje del autobús, dormiré en el suelo esta noche”.

La mayoría de las personas liberadas no saben dónde hospedarse en los próximos días, el gobierno de Panamá no les proporciona ese recurso Rebecca Blackwell - AP

Las condiciones precarias que atravesaron los extranjeros en esta estación

Los extranjeros deportados forman parte de un acuerdo entre la administración Donald Trump, Panamá y Costa Rica, en el cual estos países de Centroamérica servirían como punto de tránsito hasta su repatriación. Sin embargo, las condiciones en las que se encontraban en el campamento San Vicente eran precarias.

Las condiciones precarias que enfrentaron estas personas durante su estancia en el albergue en Darién Ministerio de Seguridad Pública de Panamá

Luego de su liberación durante el fin de semana, abogados de derechos humanos descubrieron a tres personas que requerían de atención médica: una por vómitos durante toda una semana, otra con diabetes que no tuvo acceso a la insulina y una última infectado de VIH que no tomó los medicamentos pertinentes.

Hayatullah Omagh y otros migrantes también le detallaron a AP la escasez de alimentos, el clima sofocante y la agresividad de las autoridades panameñas. En una ocasión estalló un disturbio porque los guardias se negaron a darle su celular a un extranjero, una protesta que concluyó en una represión por funcionarios armados.