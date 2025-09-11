El último posteo de Charlie Kirk en las redes en defensa de una migrante asesinada: “Queremos que las cosas cambien”
Cinco horas después de reclamar justicia por la muerte de una joven inmigrante, el activista conservador fue baleado en Utah durante un discurso
- 3 minutos de lectura'
El atentado contra Charlie Kirk durante un evento en la Universidad del Valle de Utah conmociona a todo EE.UU. Apenas cinco horas antes de su muerte, el propio Kirk había reclamado justicia por el caso de Iryna Zarutska, una joven inmigrante ucraniana asesinada en Charlotte, Caroline del Norte.
El último posteo de Charlie Kirk: su mensaje por el crimen de Iryna Zarutska
El activista se refirió al caso a través de sus redes sociales. Desde sus redes sociales, y pocas horas antes de su asesinato, lamentó la muerte de Zarutska y criticó la actitud de dirigentes demócratas y medios de comunicación por la poca difusión del crimen.
“América nunca será igual”, sostuvo Kirk en su último posteo. “¿Estarán alguna vez los demócratas y sus aliados de los medios de comunicación más molestos por el asesinato de una persona inocente que los conservadores cuando se dieron cuenta de que una persona inocente fue asesinada?“, agregó.
En su cuenta de X, sostuvo que la política provocó el asesinato de la joven y compartió parte de un episodio de su podcast The Charlie Kirk Show, donde brindaba su postura sobre lo sucedido.
“Si queremos que las cosas cambien, es 100% necesario politizar el asesinato sin sentido de Iryna Zarutska porque fue la política la que permitió que un monstruo salvaje con 14 antecedentes anduviera libre en las calles para matarla”, expresó desde X.
“Esto fue uno de los asesinados más fríos e insensibles que he visto. Ella no tuvo ningún contacto con esta persona. Estaba sentada y enfocada en lo suyo cuando él toma un cuchillo y la apuñala”, enumeró en el video que compartió de su podcast. “No me gustan las situaciones políticas, pero el asesino lo catalogó así al decir ‘tengo a la chica blanca’”.
Horas después de estas publicaciones, Charlie Kirk fue la Universidad del Valle en Utah a dar un discurso. Allí, fue asesinado de un tiro en el cuello.
Quién era Charlie Kirk, el activista que fue asesinado en Utah
Charlie Kirk, activista político y comunicador estadounidense, estaba identificado con el ala más conservadora del Partido Republicano. Nació en 1993 en Wheeling, Illinois, y se hizo conocido como fundador y principal referente de Turning Point USA, una organización juvenil creada en 2012 en las afueras de Chicago, cuando tenía apenas 18 años.
Junto con el activista William Montgomery impulsó este espacio con el objetivo de instalar en los campus universitarios una agenda basada en bajos impuestos, gobierno limitado y defensa de los valores tradicionales
El proyecto tuvo un comienzo difícil, pero el empuje de Kirk y el respaldo de influyentes financistas lo proyectaron a nivel nacional. Su estilo frente a sectores progresistas en el ámbito académico lo convirtió en una figura central de la llamada “guerra cultural” y le abrió espacio en los medios.
