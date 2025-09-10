Desde Ron DeSantis hasta Joe Biden: los mensajes por el asesinato de Charlie Kirk que conmociona a EE.UU.
Dirigentes de todo el espectro político condenaron el ataque y calificaron la muerte del activista conservador como una “tragedia para la nación”
- 4 minutos de lectura'
Charlie Kirk, activista y fundador de Turning Point USA, fue asesinado este miércoles a los 31 años en un evento en la Universidad del Valle de Utah. Todo el arco político de EE.UU., desde Ron DeSantis hasta Joe Biden, expresaron sus condolencias a la familia.
Los mensajes de Ron DeSantis y Joe Biden
Uno de los primeros en publicar un mensaje tras el atentado fue el gobernador de Florida, Ron DeSantis. A través de su cuenta de X, realzó la “lucha por la libertad” del activista y calificó su asesinato como una “tragedia”.
“Descansa en paz, Charlie Kirk. Casey y yo rezamos por su familia. Charlie fue un luchador por la libertad, y su asesinato es una tragedia para nuestra nación“, expresó DeSantis.
Minutos después, el expresidente Joe Biden le mandó sus condolencias y oraciones a la familia de Kirk. Asimismo, remarcó que su país no debe ser un lugar de violencia.
“En nuestro país no hay lugar para este tipo de violencia. Debe terminar ya. Jill y yo oramos por la familia y los seres queridos de Charlie Kirk”, detalló el expresidente de EE.UU.
Una hora antes de que se confirmara la muerte de Kirk, Kamala Harris expresaba su desconcierto por el tiroteo en Utah y la “violencia política” existente en el país norteamericano.
“Doug y yo enviamos nuestras oraciones a Charlie Kirk y su familia. Seamos claros: la violencia no tiene cabida en Estados Unidos. Condeno este acto y todos debemos trabajar juntos para garantizar que no provoque más violencia", instó la excandidata presidencial.
La reacción de los políticos al asesinato de Charlie Kirk
Otros dirigentes políticos mostraron sus condolencias a la familia de Kirk. Greg Abbott, gobernador de Texas, aseveró que el “acto de violencia sin sentido” no tenía cabida en Estados Unidos y que el activista fue un “faro” para miles de jóvenes estadounidenses.
“Cecilia y yo estamos desconsolados por el asesinato y fallecimiento de Charlie Kirk. La voz de Charlie fue un faro para millones de jóvenes estadounidenses que buscaban la verdad, el coraje y la convicción”, expresó Abbott en su cuenta de X.
“Este acto de violencia sin sentido no tiene cabida en Estados Unidos. Nuestras oraciones están con la familia de Charlie y sus seres queridos, especialmente con los dos pequeños que deja atrás. Texas los acompaña en su duelo y en el homenaje al legado perdurable de Charlie“, agregó.
Eric Adams, actual alcalde de la ciudad de Nueva York, recordó al fundador de Turning Point USA por su amor hacia Estados Unidos. Por tanto, pidió oraciones por la familia y los seres queridos de Charlie.
“Me entrevisté con Charlie Kirk el mes pasado y vi a un joven apasionado que amaba a su país. Me siento devastado al enterarme de su asesinato. La violencia política no tiene cabida en nuestra nación. Debemos bajar la temperatura y mantenernos unidos contra el odio. Rezo por la familia y los seres queridos de Charlie", aseveró.
Qué dijeron Andrew Cuomo, Curtis Sliwa y Zohran Mamdani
Además de Eric Adams, el exgobernador del estado de Nueva York y candidato a la alcaldía de la ciudad, Andrew Cuomo, calificó la muerte de Kirk como “un terrible recordatorio” de lo peligrosa y normalizada que volvió la violencia política en Estados Unidos.
“La muerte de Charlie Kirk es un terrible recordatorio de lo peligrosa y normalizada que se ha vuelto la violencia política en Estados Unidos. Debemos dejar de celebrar la división y empezar a sanar nuestro país. Hoy rezo por la familia de Charlie y por todos los que lo amaron. Y rezo por esta nación”, expresó Cuomo.
Curtis Sliwa, candidato republicano, sostuvo en su cuenta de X que la muerte de Charlie era una “pérdida indescriptible”. Por su parte, el candidato a alcalde de NYC Zohran Mamdani calificó el atentado como una violencia “sin cabida” en Estados Unidos.
Los detalles del atentado contra Charlie Kirk
Ellen Treanor, vocera de la universidad donde ocurrió el ataque, informó que el activista recibió un disparo en el cuello 20 minutos después de comenzar su charla en el campus.
Treanor expuso que el sospechoso no era estudiante y abrió fuego desde el Centro Losee, ubicado a unos 200 metros.
