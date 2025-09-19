El único territorio de habla hispana que será impactado por el segundo eclipse total solar más largo del siglo: no se verá en EE.UU.

Un informe de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de EE.UU. (NASA, por sus siglas en inglés) reveló que un eclipse solar total experimentará la segunda máxima duración del siglo XXI y solo en España se podrá disfrutar del impacto de este fenómeno. Los habitantes de Estados Unidos no percibirán en esta ocasión su desarrollo en el cielo.

Cuánto durará el segundo eclipse solar más largo del siglo y qué territorio hispano lo podrá ver

El documento de la NASA señaló que el fenómeno tendrá lugar el 2 de agosto de 2027, con una duración de seis minutos y 22 segundos. El récord hasta el momento en este tipo de eventos fue registrado el 22 de julio de 2009, de seis minutos y 39 segundos, según BBC News.

España será el único territorio hispano que verá el eclipse de 2027 X/@ElTiempoEnMlag1

España será el país de habla hispana en el que se podrá ver de forma parcial el eclipse solar total de dentro de dos años, mientras que Estados Unidos quedó fuera de la trayectoria pronosticada por la NASA para este fenómeno. Los continentes que contarán con visibilidad son Europa, África y Asia.

En qué países se podrá ver el eclipse solar total del 2 de agosto de 2027

El fenómeno espacial cubrirá 2,5 millones de kilómetros cuadrados de la Tierra y se iniciará en el océano Atlántico. Su trayectoria seguirá por África en regiones como Marruecos, Túnez, Libia y Egipto, para continuar por Arabia Saudita y Yemen y concluir en el océano Índico.

El eclipse solar total tendrá lugar el 2 de agosto de 2027 Jinsoo Choi/Unsplash

Los países que tendrán visibilidad para este evento de forma parcial el 2 de agosto de 2027, además de España, son:

Marruecos

Argelia

Túnez

Libia

Egipto

Sudán

Arabia Saudita

Yemen

Somalia

Cuándo será el próximo eclipse en Estados Unidos

El último evento registrado en la Tierra fue el 8 de abril de 2024, que fue visible en Estados Unidos, México y Canadá y tuvo una duración de 4 minutos y 28 segundos. Mientras los habitantes del territorio norteamericano no podrán acceder a la visión en directo del espectáculo astronómico que presentará la segunda duración más larga del siglo XXI, posteriormente deberán esperar un largo tiempo para que se produzca un fenómeno que tenga alcance en ese país.

El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 tampoco se verá en el territorio norteamericano y, de hecho, el próximo evento de estas características está previsto que suceda en casi 20 años.

La fecha estimada es el 23 de agosto de 2044 y únicamente atravesará tres estados: Montana, Dakota del Norte y Dakota del Sur. Este fenómeno se originará en Groenlandia y su trayectoria recorrerá Islandia, Rusia y una pequeña zona de Portugal.

Los habitantes de Estados Unidos no podrán ver el segundo eclipse solar total más largo del siglo Servicio de Parques Nacionales vía NASA

Aunque, un año después, un eclipse solar total impactará en al menos 12 territorios de EE.UU., además de Haití, República Dominicana, Venezuela, Guyana, Guayana Francesa, Surinam y Brasil. Algunas de las ciudades que percibirán este evento en 2045 son Reno (Nevada), Colorado Springs (Colorado), Tulsa (Oklahoma), Little Rock (Arkansas), Jackson (Mississippi) y Orlando (Florida).

Para un eclipse solar parcial, EE.UU. no deberá aguardar tanto tiempo, ya que está previsto un fenómeno de este tipo en enero de 2029 y será visible en la región.