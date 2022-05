El video de Eva Longoria al ritmo de Selena en las calles de Oaxaca que enloqueció a sus seguidores mexicanos

La actriz Eva Longoria no deja de sorprender a sus fans y, en esta ocasión, le tocó a los mexicanos, pues compartió en sus redes sociales un video sobre su última parada en su viaje por México, que fue el estado de Oaxaca, donde bailó al ritmo de “Como la Flor”, de Selena Quintanilla. Los seguidores enloquecieron no solo por escuchar la canción de una cantante muy querida por la comunidad latina, sino porque Eva parece disfrutar de las calles del país.

Longoria graba la serie Searching for Mexico, que tratará sobre un recorrido gastronómico por el país, así que una de sus tareas principales es recorrer varios estados de la República. Al parecer, la pasa muy bien en cada una de sus visitas y la prueba fue la grabación que compartió en su cuenta de Instagram, donde presume la arquitectura y la cultura de Oaxaca, sin aguantar la emoción de sacar sus mejores pasos de baile en la vía pública.

Eva Longoria baila en Oaxaca canción de Selena Quintanilla

Se le ve acompañada de una amiga, quien le sigue al ritmo de la Reina del Tex-Mex. La publicación la acompañó de la leyenda: “You can take the girls out of Texas….but can’t take Texas out of the girls”, que en español significa “Puedes sacar a las chicas de Texas... pero no puedes sacar a Texas de las chicas”.

Hay que recordar que la también empresaria nació en Corpus Christi, Texas, Estados Unidos, mismo lugar donde fue criada Selena y donde saltó a la fama; también ahí se encuentra un museo en su honor, su tumba y mil recuerdos de la estrella, por lo que esa ciudad es recordada por haber sido la tierra que vio nacer a una leyenda. Así que Eva no dudó ni por un segundo en demostrar su fanatismo por la icónica reina de la música texana.

Eva Longoria baila al ritmo de Selena Quintanilla en Oaxaca, México

En el video publicado por la propia Eva, se ve cómo camina por el andador turístico Macedonio Alcalá, ubicado en la capital de Oaxaca, una de las atracciones principales de esta entidad. Al escuchar la canción de Selena, no pudo resistirse al ritmo y comenzar a mover las caderas.

Eva Longoria degusta del tradicional tequila mexicano Instagram @evalongoria

Eva vestía un look casual de camisa y pantalón blanco y le tomó la mano a su acompañante para que le hiciera segunda en sus pasos de baile. El momento fue tan genuino y espontáneo que al fondo se logran escuchar algunas palmas, que la incitaron a continuar con el baile.

No es la primera ciudad que visita la famosa, pues lleva varias semanas en su recorrido por algunos lugares emblemáticos de México. A principios de marzo estuvo en Guadalajara, Jalisco, después visitó Monterrey, Nuevo León, y Mérida, Yucatán, en donde se volvió toda una sensación.

En redes sociales incluso se viralizó cómo las personas la seguían en cada una de sus visitas y destacaban su buen trato y humildad al visitar los mercados. La actriz de Esposas desesperadas también compartió varios momentos en sus redes sociales y no solo de comida, también aprovechó para darse una escapada a los cenotes del Estado, unos de los principales atractivos turísticos.

Eva Longoria en Yucatán @evalongoria

¿Cuándo se estrena la serie de Eva Longoria?

Tentativamente, la serie tendrá seis episodios y saldrá al público durante la primavera de este año. Esta producción sería un spin-off del programa de CNN Stanley Tucci: Searching for Italy, en el que el actor hizo una investigación sobre su gastronomía.

Ahora serán los sabores mexicanos los que los deleitarán en esta producción en la que Tucci es productor ejecutivo, junto a Eva Longoria y Ben Spector.

“Asociarnos con CNN en una expedición culinaria por todo México es un sueño hecho realidad. Estoy muy orgullosa de mis raíces méxico-americanas y no veo la hora de traer las gemas ocultas de México al mundo a través de Searching for México”, dijo Longoria al comienzo de esta aventura que ya muchos esperan ver en la pantalla chica.