El viejo método que vuelve a las escuelas y universidades para evitar la trampa con IA en los exámenes

De acuerdo con estudios mundiales, la cantidad de estudiantes que utilizan IA generativa para sus evaluaciones aumentó un 88% con relación al año pasado. Ante esta tendencia, profesores de EE.UU. están adoptando viejos métodos de evaluación para sus alumnos.

La estrategia de los profesores ante el uso de la IA en los alumnos

De acuerdo con The Washington Post, un número creciente de profesores utiliza un viejo y clásico método: exámenes orales en sus evaluaciones para que los alumnos respondan las preguntas sin el uso de herramientas como ChatGPT.

Un número creciente de profesores utiliza exámenes orales en sus evaluaciones Freepik

“El aula es un gimnasio y yo soy la entrenadora personal de sus alumnos”, explicó Catherine Hartmann, profesora en la Universidad de Wyoming.

Hasta el momento, sus estudiantes han adoptado el formato de examen. Lily Leman, una estudiante de doble especialización en español e historia, rindió un examen oral para cerrar una materia y admitió sentir temor al principio.

“Con este examen, francamente, no sé cómo se usaría la IA”, señaló la alumna.

Otras de las estrategias que han implementado los educadores es el uso de software para detectar trabajos no humanos. No obstante, un estudio presentado por de Washington Post arrojó una tasa de falsos positivos del 50%.

Exámenes a mano para evitar el uso de la IA

Las evaluaciones escritas a mano también son una herramienta que usan los docentes para desalentar el uso de IA.

La vuelta a los exámenes presenciales, hechos a mano, impulsó el regreso de los “cuadernos azules”: cuadernillos de papel que fueron un clásico en las universidades a fines del siglo pasado.

Este año, las ventas de libros azules en el año escolar aumentaron más del 30 % en la Universidad Texas A&M y casi el 50 % en la Universidad de Florida.

Durante los dos últimos años académicos, las compras del producto en la Tienda Estudiantil de California se incrementaron un 80%.

Uso de la IA en las instituciones educativas en todo el mundo

De acuerdo con la encuesta realizada por HEPI (UK), cerca del 88% de los estudiantes utilizan herramientas de IA para explicar conceptos, resumir artículos y sugerir ideas de investigación.

La principal razón detrás de su uso parte de ahorrar tiempo (según el 51% de los encuestados), seguido de cerca por mejorar la calidad de su trabajo.

El 45% de los estudiantes dijo haber utilizado IA en la escuela Shutterstock

Otros resultados del sondeo muestran cómo se usa la inteligencia artificial en las escuelas, su impacto en las evaluaciones y el nivel de capacitación que ofrecen las instituciones. Los principales datos son: