Elecciones en Estados Unidos: cómo votar en Florida, Nueva York y California

El aumento histórico de la inflación, la prohibición del derecho al aborto, la gestión de la pandemia y el asalto al Capitolio son algunos de los temas que tendrán en mente aquellos que voten en las próximas elecciones de medio término en Estados Unidos. Este martes 8 de noviembre, millones de personas elegirán a un tercio del Senado y la renovación total de la Cámara de Representantes, junto con gobernadores y otros cargos locales.

Se trata del evento más relevante del ciclo electoral del país después de los comicios presidenciales. Si bien se trata de elecciones de carácter nacional, algunas disposiciones varían de acuerdo al estado. En líneas generales, las urnas estarán abiertas durante medio día, es decir, de 7 a.m. a 7 p.m.

Cómo votar en Estados Unidos

A continuación, se señalan los puntos más importantes a tener cuenta en algunos de los estados con mayor porcentaje de hispanos, entre ellos, Florida, Nueva York y California. El primer requisito que tienen en común es la obligación de estar registrado para votar, un proceso que puede hacerse en persona y, en general, también en línea.

Florida

Como sucede en las elecciones para presidente, Florida permite que cualquier votante solicite una boleta electoral por correo, ya que el estado ofrece la modalidad anticipada. A diferencia de California, por ejemplo, el votante debe solicitar la papeleta para poder hacerlo.

Este martes, solo podrán votar aquellos que ya están registrados, debido a que la fecha límite para la inscripción cerró el 11 de octubre. En caso de anotarse ahora, podrá ejercerse el derecho al sufragio en las próximas elecciones.

Estados Unidos celebra sus elecciones de medio término este martes 8 de noviembre de 2022

En la mayor parte de Florida, que incluye los condados de Miami-Dade, Broward y Monroe, las elecciones anticipadas empezaron el lunes 24 de octubre y estuvieron disponibles hasta este domingo 6 de noviembre. En otros condados como Brevard y Volusia, el mailing vote cerró el sábado 5 de noviembre.

En caso de ejercer el derecho al voto este martes, la persona deberá dirigirse a alguno de los lugares que señala el Departamento de Estado de Florida, de acuerdo con el distrito electoral. Ese día, será obligatorio presentar un documento de identidad con foto y firma. Estas son las identificaciones válidas para acudir a las urnas:

Licencia de conducir de Florida

Tarjeta de identificación emitida por el Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados (DHSMV, por sus siglas en inglés)

Pasaporte de Estados Unidos

Tarjeta de débito o crédito

Tarjeta de identificación militar

Identificación de estudiante

Tarjeta de identificación de un centro de jubilación

Tarjeta de identificación de la asociación de vecindario

Tarjeta de identificación de asistencia pública

Identificación de salud de veteranos emitida por el Departamento de Asuntos de Veteranos de los Estados Unidos

Licencia para portar un arma oculta o arma de fuego

Tarjeta de identificación de empleado emitida por el gobierno federal, el estado de Florida o cualquier condado o municipio

En caso de llevar un documento que no contenga firma, se requerirá de forma obligatoria la presentación de otro. Por otro lado, si un votante no consigue mostrar una identificación válida, podrá votar en una boleta provisional. Para ser aceptada como válida, luego se revisará si la firma coincide con la rúbrica que figura en el registro.

California

En este estado, todos los ciudadanos registrados pueden votar por correo. Los funcionarios electorales de todos los condados envían las boletas a los domicilios y si la persona así lo desea, emite su voto de forma anticipada. En California, el sufragio por correo cierra el mismo día de las elecciones, es decir, el 8 de noviembre, y en el sello debe constar la fecha de entrega.

En ese sentido, para que el voto sea válido, la oficina electoral debe recibirlo como máximo siete días después del día de la elección. También puede entregarse en persona en cualquier centro electoral o en la oficina electoral del condado. En caso de no poder presentarlo de manera personal, se puede autorizar la entrega a otra persona.

Todos los detalles sobre las elecciones de medio término en Florida

Al igual que en Florida, el sitio web de la Secretaría de Estado de California, señala los lugares donde se podrá votar de manera presencial. En caso de haber votado en elecciones previas, no será necesario mostrar una identificación. No obstante, si no es el caso, será obligatorio acreditarla, y la autoridad de mesa podrá requerir el número de licencia de conducir, número de identificación de California o los últimos cuatro dígitos del número de Seguro Social.

Para probar la identidad, se aceptarán como válidos los siguientes documentos:

Copia de una factura de servicios públicos reciente

Folleto de boleta de muestra que recibiste de la oficina de elecciones de tu condado u otro documento que te haya enviado una agencia gubernamental

Pasaporte de Estados Unidos

Licencia de conducir

Tarjeta de identificación oficial del estado

Tarjeta de identificación de estudiante que muestre nombre y fotografía

Al igual que en Florida, en caso de no poder acreditar la identidad mediante un documento, se podrá votar con una boleta provisional.

Nueva York

El estado dispone que el ciudadano puede votar por correo en caso de que el día de las elecciones no se encuentre en su condado o en el distrito de la ciudad de Nueva York al que pertenece. Esta misma premisa aplica para aquellas personas que por enfermedad o incapacidad, total o permanente, no se pueden movilizar.

En Nueva York, el voto anticipado comenzó el 29 de octubre y finalizó el 6 de noviembre. La papeleta para votar por correo e incluso en persona, se pudo solicitar a través de la página oficial del estado. Para que la elección sea válida, el ciudadano que elige la modalidad a distancia debe asegurarse de que el sello del correo no sea posterior al 8 de noviembre.

Asimismo, también puede llevarse de manera presencial a la oficina de la Junta Electoral del condado hasta el mismo 8 de noviembre a las 9 p.m. (hora local).

Tal y como dispone California, si no es la primera vez que se vota, no es necesario mostrar una identificación, pero en caso contrario, es posible que se requiera alguna credencial para validar los datos. Los documentos que se pueden mostrar para acreditarla son:

Documento de identidad vigente y válida con foto

Copia de un recibo de servicio público

Estado de cuenta bancaria

Cheque del gobierno

Otro documento del gobierno que indique nombre y dirección de la persona

A diferencia de Florida y California, donde se ofrece una boleta provisional en caso de no poder acreditar la identidad, en Nueva York la persona estará obligada a firmar una declaración jurada.