Elle Brooke, la estrella de OnlyFans y fanática del Manchester City que quiere hacer historia en el boxeo

Miles de influencers de Instagram y TikTok han logrado capitalizar su poder de atracción con cientos de miles de seguidores abriendo una cuenta en OnlyFans. Una de ellas es la británica Elle Brooke, quien se hizo famosa gracias a esa plataforma y ahora sorprendió a todos con su reciente incursión en el boxeo.

Brooke debutó profesionalmente en ese deporte en julio y llamó la atención por tratarse de una celebridad de Internet, pero de acuerdo con sus declaraciones, se tomó muy en serio el camino hasta el ring y se entrenó con Mark Tibbs, quien formó parte de la esquina de Billy Joe Saunders cuando se enfrentó a Saúl “Canelo” Álvarez.

Elle Brooke debutó en el boxeo en julio, cuando enfrentó y venció por decisión unánime a AJ Bunker en Londres @thedumbledong - @thedumbledong

La influencer, ahora boxeadora, buscó inspiración en los históricos del deporte y vio peleas de George Foreman, Muhammad Ali, Floyd Mayweather, Manny Pacquiao y otros para aprender de sus movimientos, según contó ella misma a The Sun.

También se acercó a la campeona mundial Ebanie Bridges, la australiana de 36 años que ostenta el título de peso gallo femenino de la Federación Internacional de Boxeo. Brooke se manifestó muy agradecida por ese apoyo. “Ebanie ha sido absolutamente increíble conmigo. Aunque es campeona mundial, se toma el tiempo para ayudarme”, declaró previo a su primera pelea.

Elle reveló que que sus rutinas de entrenamiento fueron “un infierno”. Esa intensa preparación, no obstante, la llevó a obtener un rotundo triunfo en su primera pelea como profesional. Fue contra AJ Bunker, una celebridad salida del reality show Love Island, quien aceptó el reto cuando la primera rival, Astrid Wett, se retiró de la contienda.

La pelea, que tuvo lugar en el O2 Indigo de Londres, se definió por decisión unánime ante una Elle Brooke frustrada porque hubiera preferido noquearla. “Me alegro de haber conseguido mi primera victoria en el camino. ¡Aquí habrá muchos más! Gracias a todos por su apoyo, es lo que me impulsa a tener éxito”, dijo para dejar claro que esta no fue su primera y última vez en el ring porque planea seguir dedicándose a este deporte.

Para su debut profesional, Elle Brooke contó con el apoyo de la campeona mundial Ebanie Bridges @thedumbledong - @thedumbledong

Mientras más personajes famosos se unen a las filas del boxeo las críticas por su inexperiencia han crecido, pero en este caso Ebanie Bridges decidió defender a Elle Brooke, toda vez que fue testigo de su evolución durante los entrenamientos:

“Al principio estaba como, ‘ella es todo lo que he estado tratando de demostrar que no soy, pura apariencia’”, comenzó relatando en el podcast de The BoredMan para luego afirmar que la realidad le terminó mostrando otra cosa.

“Elle estaba tan decidida y tan dedicada a su objetivo de entrar en ese ring y pelear en cuatro meses y hacerlo bien, estaba muy conectada con nosotros”. Asimismo, destacó que si continúa por ese camino puede llegar a ser una muy buena profesional: “Solo tiene 24 años....”, consideró.

Elle Brooke, nacida en Portsmouth, Inglaterra no solo es conocida por su reciente incursión en el boxeo, sino también por su intenso fanatismo por el Manchester City, club con el que suele realizar contenidos para sus redes.

