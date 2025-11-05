Elon Musk anuncia el Tesla Roadster: el primer auto volador de la marca en Estados Unidos

El fundador de Tesla, Elon Musk, sorprendió nuevamente al anunciar que la compañía trabaja en un auto volador totalmente eléctrico, en línea con la filosofía de la marca enfocada en energía limpia y transporte sustentable.

Tesla Roadster, el auto volador de Elon Musk

Durante una entrevista en el programa The Joe Rogan Experience, el magnate adelantó que el prototipo del vehículo, conocido como Tesla Roadster, podría presentarse en los próximos dos meses.

“Mi amigo Peter Thiel una vez dijo que el futuro debería tener autos voladores, pero no los tenemos. Este proyecto busca cambiar eso”, señaló Musk durante la conversación.

El empresario explicó que el desarrollo del prototipo está “casi terminado” y aseguró que su presentación podría ser una de las más memorables de la historia.

“Sea bueno o malo, será algo inolvidable. Tenemos una tecnología increíble en este coche, es una locura”, afirmó el CEO.

Aunque no confirmó si el modelo contará con alas o un sistema de propulsión vertical, Musk reiteró que el Roadster será 100% eléctrico, como todos los vehículos de la marca.

El empresario aseguró que este nuevo proyecto forma parte de su objetivo de ampliar el alcance de la movilidad eléctrica más allá de las carreteras, combinando la tecnología de propulsión de Tesla con innovaciones en aerodinámica y materiales ultraligeros. Musk explicó que la compañía lleva años invirtiendo en sistemas de baterías más potentes y ligeros, que podrían hacer viable el desarrollo de vehículos capaces de despegar y aterrizar de forma autónoma.

Prevén la caída de las ventas de autos eléctricos en Estados Unidos

Según Fox Business, el 22 de octubre, Tesla informó ingresos récord durante el tercer trimestre de 2025, impulsados principalmente por la venta de vehículos eléctricos antes de la eliminación del crédito fiscal federal que incentivaba su compra.

Prototipo de auto volador de Tesla estaría casi listo (Captura de pantalla)

Sin embargo, las ganancias no cumplieron las expectativas de los analistas debido al aumento de los costos arancelarios y de investigación, así como a la reducción de ingresos por créditos regulatorios, una tendencia que podría continuar tras los cambios aprobados por la administración de Donald Trump.

Asimismo, se prevé que la demanda de autos Tesla y de sus competidores con modelos eléctricos disminuya durante el resto del año, ante la desaparición del crédito fiscal para vehículos eléctricos que otorgaba hasta 7500 dólares para la compra de autos nuevos y de 4000 dólares para los de segunda mano.

El precio de los autos eléctricos podría aumentar en Estados Unidos

De acuerdo con CNN, la desaparición del incentivo fiscal para vehículos eléctricos provocará un aumento inmediato en los precios.

El Tesla Model Y se puede convertir en un vehículo autónomo con una cuota extra (Tesla)

“El costo real para los compradores subirá de manera inmediata”, advirtió el medio, señalando que el impacto dependerá del equilibrio entre oferta y demanda en el mercado interno.

En 2024, las ventas de vehículos eléctricos (EV) en Estados Unidos crecieron 7%, alcanzando 1,6 millones de unidades, más del triple que las ventas de autos de combustión interna. Sin embargo, los analistas advierten que la eliminación del crédito fiscal podría revertir esta tendencia y afectar especialmente a la clase media y a las marcas emergentes del sector.

El crédito fiscal formaba parte de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés), promulgada en 2022 por el entonces presidente Joe Biden para impulsar las energías limpias y reducir la huella de carbono del país.