Elon Musk mostró una prueba de drogas tras ser acusado de consumir ketamina y otras sustancias

Elon Musk publicó un test de drogas negativo luego de que Donald Trump pusiera en duda su conducta. El laboratorio Fastest Labs de South Austin analizó la muestra el 11 de junio, 12 días después de que The New York Times lo acusara de consumir ketamina en forma frecuente. El test no arrojó rastros de esa sustancia, así como tampoco de MDMA, cocaína ni otras similares.

Musk se defiende tras el informe de The New York Times sobre su consumo de drogas

El 30 de mayo pasado, The New York Times aseguró que Musk consumió drogas con regularidad durante 2024, entre ellas ketamina, hongos alucinógenos y MDMA. Según el medio, eso ocurrió también mientras lideraba el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) de Donald Trump.

La muestra fue tomada casi dos semanas después de la publicación que lo acusó de consumir alucinógenos con frecuencia X (@elonmusk)

Este martes, Musk negó las acusaciones y publicó en su cuenta de X una captura del test toxicológico con un comentario irónico: “lol”, una expresión en inglés que significa “riendo a carcajadas”. El informe arrojó un resultado negativo.

Fastest Labs aclara que los exámenes de orina suelen detectar drogas ingeridas entre dos y diez días antes. Solo la marihuana puede persistir por más tiempo en el cuerpo. El propio laboratorio destacó, de acuerdo a People, que los test capilares resultan más fiables para detectar consumos pasados.

La relación entre Trump y Musk se quebró

La publicación del test llegó tras días de cruces públicos entre el presidente de Estados unidos y el CEO de Tesla. Aunque Musk había apoyado a Trump durante su campaña electoral, al punto de donar 275 millones dólares, la relación comenzó a resquebrajarse luego de que el magnate concluyera su liderazgo frente al DOGE, el pasado 30 de mayo.

Desde entonces, Musk lanzó críticas constantes contra Trump, que respondió de la misma manera. En redes sociales, el empresario calificó el proyecto legislativo “One Big, Beautiful Bill” como una “abominación asquerosa”. También se atribuyó la victoria electoral del presidente y lo acusó de estar dentro de los archivos del caso Epstein.

El vínculo con Trump se tensó tras una serie de críticas públicas, posteos eliminados y una disculpa parcial del empresario Evan Vucci - AP

Luego, Musk borró ese mensaje y se retractó: afirmó que se había excedido y que algunas publicaciones fueron un error. A pesar de eso, el daño ya estaba hecho. Según fuentes citadas por People, la relación entre ambos “evolucionó del amor a la pura evitación”.

“Trump no olvida. Puede decir algo aceptable para el público, pero después de lo que Elon escribió en las redes sociales, y a pesar de su disculpa, la relación de Trump con Musk nunca volverá a ser la misma”, agregó esa misma fuente.

Donald Trump puso en duda el comportamiento de Musk por un posible consumo de droga

Luego del reporte que acusaba al magnate, Trump consultó a asesores si el comportamiento de Musk podía deberse al consumo de drogas, según informó CNN. Aunque evitó opinar en público, consideró cancelar algunos contratos estatales con empresas del CEO de Tesla.

“Estados Unidos puede sobrevivir sin casi nadie, salvo yo”, dijo con ironía en el avión presidencial. También aseguró no pensar en Musk, aunque sus colaboradores señalaron lo contrario.

El exasesor de Trump, Steve Bannon, fue más lejos luego del estallido del conflicto: pidió iniciar un proceso de deportación contra Musk, nacido en Sudáfrica y nacionalizado en 2002. También propuso retirarle el acceso a información clasificada por las denuncias de consumo de drogas.

Steve Bannon pidió revocar la nacionalidad de Musk y excluirlo del acceso a información gubernamental clasificada ALLISON ROBBERT - AFP

The New York Times ratificó su información sobre Elon Musk y el consumo de drogas

Por su parte, The New York Times reiteró que mantiene su confianza en el contenido del artículo original. Según un vocero citado por People: “Musk está reaccionando mal porque no le gusta nuestro trabajo“.

El medio había afirmado que Musk consumió ketamina “de manera intensa”, incluso diaria, lo que afectó su vejiga. Un estudio de 2022 del Instituto Nacional de Salud indica que el consumo frecuente de esta droga puede generar daños urinarios graves.

Musk admitió en una entrevista con Don Lemon que usó “una pequeña dosis” de ketamina con receta, pero dijo que el exceso de trabajo le impidió usar más. El empresario no dio más comentarios a los medios.