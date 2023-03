Empezó un nuevo trabajo, pero cuando quiso acomodar sus cosas le pasó lo peor

escuchar

El primer día de trabajo suele ser el que los nuevos empleados conocen a toda la gente que será parte de su equipo. La puntualidad y atención a los detalles son dos características cruciales para dejar una buena impresión, porque cualquier error podría dar una equivocada, sobre todo si queda grabado en las cámaras de seguridad. Una mujer vivió esta situación cuando le asignaron su oficina. Mientras intentaba acomodar sus cosas, le pasó lo peor y destruyó el mobiliario.

El momento exacto del incidente lo compartió el usuario @fjerry en TikTok, quien suele publicar en su cuenta situaciones similares. En esta ocasión exhibió cómo la empleada tuvo un mal primer momento en la oficina. “Hoy empecé en un nuevo trabajo y me ha pasado esto”, dice al principio del clip.

La mujer caminó por el pasillo y se acercó a su escritorio. En un intento por acomodar todo a su estilo, se acercó a un extremo del escritorio para intentar empujarlo unos centímetros. Sin embargo, este no soportó, se desarmó y cayó al suelo. Todos los papeles, cuadernos, teléfono y computador también cedieron ante la gravedad. Para fortuna de la joven, todo quedó en un susto, dado que no tuvo ninguna lesión visible a pesar de haberse caído. “A veces solo tienes que reírte”, se lee también en el título del video.

El accidente de la joven quedó grabado en las cámaras de seguridad

Dado que la grabación fue registrada por las cámaras de la empresa, también se exhibió algo de lo que ocurrió después. Uno de los compañeros de la mujer se acercó tras percatarse del ruido. Una vez que comprobó que todo fue un leve percance, se unió a las carcajadas.

Uno de sus compañeros de trabajo se acercó para observar el incidente @fjerry/TikTok

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar. La publicación ha conseguido hasta el momento más de 22 millones de reproducciones en menos de 24 horas, así como 1,7 millones de “me gusta” y miles de comentarios. Algunos se sumaron a las risas. En tanto que otros le echaron la culpa al dueño de la empresa por comprar un escritorio “barato”.

“La pobre mujer estaba como: ‘me río para no llorar’”; “Debut y despedida”; “Bueno, oportunidades laborales hay muchas, vida solo hay una”; “Ya no voy a mover las cosas en el trabajo”, escribieron algunas personas. Una más le encontró similitud a la situación con una famosa serie de comedia. “Parece una broma de The Office”, consideró.

¿Cuál es el trabajo más peligroso en Estados Unidos?

Si bien cualquier trabajo puede representar un riesgo para quien los hace, en algunos la probabilidad es mucho mayor e incluso todo puede terminar en algo fatal. En 2020, se registraron 4764 lesiones mortales en el lugar de trabajo en los Estados Unidos, según un análisis de los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de Stacker.

En ese recuento la ocupación más riesgosa fue la de los trabajadores de la pesca y la caza. Entre los factores que contribuyeron a este resultado estuvieron las condiciones meteorológicas, la fauna y las maquinarias peligrosas. Hubo 132,1 muertes por cada 100 mil empleados de tiempo completo.

LA NACION