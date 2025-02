En Colorado, una mujer protege con su megáfono a un grupo de migrantes en una redada del ICE: “No abran la puerta”

El aumento de detenciones en operativos migratorios generó diversas reacciones en Estados Unidos. En Denver, Colorado, una mujer intervino en un procedimiento del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Con un megáfono, alertó a quienes estaban en riesgo y les recordó las normas vigentes para evitar arrestos injustificados. Su acción quedó registrada en un video que se volvió viral.

En un complejo residencial de Denver, agentes migratorios se posicionaron en los accesos a las viviendas de varios habitantes sin documentos. Mientras la operación se desarrollaba, una mujer estadounidense salió con un megáfono y comenzó a dirigirse a quienes permanecían dentro de sus hogares. Con frases precisas, explicó cómo debían actuar ante la presencia de las autoridades.

“No abran (la puerta) sin una orden firmada por un juez con su nombre y dirección. Tienen derecho a guardar silencio”, expresó la mujer ante los funcionarios. A pesar de la tensión en el lugar y su español poco fluido, insistió en comunicar la información con firmeza. Varios testigos filmaron la escena que rápidamente se propagó en las redes sociales.

El video fue publicado en TikTok y en los comentarios, numerosos usuarios expresaron su agradecimiento por la actitud de la mujer. Algunos relataron experiencias personales relacionadas con operativos de migración. Otros señalaron la importancia de conocer los derechos en situaciones similares. “Me hizo llorar”, escribió un usuario. “Todavía queda gente dispuesta a ayudar”, comentó otro. “¡Que de la cara! Para saber quién es esa personita tan hermosa. ¡Gracias!”, agregó otra mujer con humor.

Las detenciones de personas sin documentos es motivo de controversia en la política estadounidense. La difusión de este caso reavivó el debate sobre los derechos de los migrantes y el papel de quienes buscan ayudarlos. La escena en Denver mostró el impacto de una acción en medio de un contexto de incertidumbre.

Cómo actuar frente a una redada del ICE

Las redadas del ICE se multiplicaron tras la llegada de Donald Trump al poder. Ante esa realidad, las autoridades de Nueva York difundieron un documento en español con información sobre derechos de los migrantes. Allí se detallan recomendaciones sobre cómo proceder si agentes del ICE aparecen en hogares o lugares de empleo. La finalidad de ese material es garantizar que las personas afectadas conozcan sus derechos y tomen decisiones adecuadas.

La guía explica que los agentes no pueden ingresar a un domicilio sin una orden firmada por un juez, lo mismo que repetía la mujer con su megáfono. Si llegan al lugar, se recomienda no abrir la puerta y pedir ver el documento. En caso de que los funcionarios posean esa orden, deben deslizarla bajo la puerta para que pueda ser revisada. Sin ese requisito, no existe obligación de permitirles el acceso al interior de la vivienda.

En las últimas semanas, los agentes del ICE realizaron redadas masivas en las que miles de inmigrantes fueron detenidos Charles Reed - Flickr/ICE

Otra indicación relevante es el derecho a no responder preguntas. No se deben firmar documentos sin la presencia de un abogado que asesore sobre el procedimiento. Además, se aconseja evitar proporcionar datos personales o entregar documentos sin verificar la identidad de quienes los solicitan. Esas medidas pueden prevenir situaciones de riesgo en procesos judiciales posteriores.

Otro aspecto clave del folleto es el enfoque en los derechos laborales de los migrantes. En muchos casos, los empleados pueden sentirse vulnerables si el ICE se presenta en su lugar de trabajo. En este sentido, en la guía se aclaran los siguientes puntos esenciales:

Acceso público y privado: el ICE puede ingresar a las áreas públicas de un lugar de trabajo sin necesidad de orden judicial. Esto incluye lugares como vestíbulos y salas de espera.

el ICE puede ingresar a las áreas públicas de un lugar de trabajo sin necesidad de orden judicial. Esto incluye lugares como vestíbulos y salas de espera. Áreas privadas protegidas: no pueden ingresar a áreas privadas, como la sala de descanso o el área de almacenamiento, sin el consentimiento del empleador o una orden judicial.

no pueden ingresar a áreas privadas, como la sala de descanso o el área de almacenamiento, sin el consentimiento del empleador o una orden judicial. Derecho a la privacidad: si los agentes intentan registrar las pertenencias personales, los trabajadores pueden negarse a permitirlo y solicitar que el empleador intervenga.