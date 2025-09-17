En Estados Unidos: cuál es el precio de la camioneta Toyota bZ4X en septiembre 2025

La Toyota bZ4X ganó terreno en el mercado de Estados Unidos, con mejoras destinadas a la experiencia de los conductores. El precio de este modelo en septiembre de 2025 presenta un base de 34.900 dólares.

Cuáles son las características de la Toyota bZ4X en Estados Unidos

La camioneta Toyota bZ4X es totalmente eléctrica y cuenta con novedades en su capacidad de autonomía, además de presentar un diseño interior elegante. Desde los tonos de carrocería más clásicos como el negro y el blanco hasta otros más atrevidos como el rojo, se adapta a las preferencias de los compradores.

Esta camioneta es ideal para conducir en ciudad y tiene dos modelos principales toyota.com

Las principales características que posee la camioneta Toyota bZ4X en septiembre de 2025 son:

Un motor de potencia total de salida del sistema de hasta 338 hp (caballos de fuerza).

Autonomía de conducción eléctrica de hasta 505 kilómetros (314 millas).

Compatibilidad del Sistema de Carga de América del Norte.

Tracción en las cuatro ruedas con X-Mode: este sistema de control avanzado mejora la capacidad todoterreno.

Este vehículo puede alcanzar las 60 millas por hora (96 kilómetros) en menos de cinco segundos. La compañía lo describe como “ideal para la conducción urbana“.

En tanto, presenta un nivel 3 de carga rápida CC (de corriente continua), que permite conectarlo únicamente durante 30 minutos en estaciones públicas compatibles para pasar del 10% al 80% de carga de la batería.

Los interesados también pueden elegir entre los modelos EV híbrido, EV híbrido enchufable, EV de batería y EV de pila de combustible.

Los dos modelos principales de la Toyota bZ4X en EE.UU. este mes

La camioneta de la automotriz japonesa presenta dos versiones primordiales en su catálogo, que varían en ciertas características y su costo es diferente. Estos son los dos principales:

XLE: desde US$37.900 , tiene tracción delantera con motor eléctrico plus y una capacidad de recorrido de una distancia estimada de hasta 505 kilómetros, con 131 millas por galón (210 kilómetros por litro).

, tiene tracción delantera con motor eléctrico plus y una capacidad de recorrido de una distancia estimada de hasta 505 kilómetros, con 131 millas por galón (210 kilómetros por litro). Limitado: desde US$43.300, también cuenta con tracción delantera con motor eléctrico, pero su capacidad de recorrido es de hasta 481 kilómetros (299 millas), con 125 millas por galón (201 kilómetros por litro). Este modelo además presenta asientos delanteros con calefacción y ventilación.

Cuáles son las características de la camioneta Toyota bZ4X toyota.com

La revolucionaria característica que presenta la Toyota bZ4X en EE.UU.

La compañía de Toyota resaltó en su página web oficial la integración del frenado regenerativo ajustable en este modelo. Se trata de un mecanismo a través del cual, cuando el conductor no pisa el acelerador, se recupera la energía invertida mientras el vehículo avanza por inercia.

De esta forma, detalló la automotriz, se reduce la velocidad. “La experiencia de conducción única reside en la forma en que el bZ aprovecha y distribuye la energía eléctrica”, puntualizaron. A su vez, cuenta con preacondicionamiento de la batería.

La automotriz japonesa destacó las funciones adicionales de esta camioneta toyota.com

Para una mayor experiencia del conductor y los pasajeros, la Toyota bZ4X cuenta con funciones adicionales, como una pantalla táctil multimedia de 14 pulgadas, dos cargadores inalámbricos para celulares y cuatro puertos USB, asistente de atascos en el tránsito (con Drive Connect, cuando la velocidad no supera las 25 millas por hora (40 km/h), y limpiaparabrisas con sensor de lluvia.