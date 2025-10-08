En Estados Unidos: cuál es el precio de la versión económica del Model Y de Tesla en octubre de 2025

El 7 de octubre de 2025, Tesla anunció que bajará el precio del Model Y Standard, uno de sus automóviles más accesibles. Esta decisión fue tomada para contrarrestar los efectos de una ley aprobada por el presidente Donald Trump. Dicho mandato impactará en las ventas de vehículos eléctricos a partir de octubre de 2025.

Tesla bajó el precio de sus modelos más económicos

El Model Y de Tesla es el modelo más vendido de la compañía y su versión Standard más reciente ahora tendrá un costo de US$39.990, reportó Bloomberg. Esa cantidad es 11% menor a su precio original.

Tesla anunció las nuevas versiones de Model Y Standard y Model 3 Standard con un video en X (X/@Tesla)

De acuerdo con el medio U.S. News & World Report, un auto eléctrico en Estados Unidos puede costar poco menos de US$30 mil o superar los US$100 mil. Por eso, el Model Y es considerado uno de los vehículos más accesibles en esta categoría.

Bloomberg explicó que, en correspondencia con el descuento, algunas características del Model Y Standard fueron modificadas. El rango de autonomía (es decir, la distancia que recorre con una sola carga completa de su batería) ahora es de 321 millas (515 kilómetros): un 10% menor que el de la versión Premium.

Así mismo, el Model Y más barato no cuenta con pantalla táctil en la segunda fila de asientos y tiene menos altavoces en comparación con las versiones más costosas.

Además del Model Y Standard, Tesla también bajó el precio del Model 3 Standard, el cual costará US$38.630.

CNN detalló que el nuevo Model 3 Standard estará disponible a partir de diciembre de 2025 o enero de 2026. Por su parte, el Model Y Standard con el precio reducido podrá adquirirse en noviembre o diciembre de este año.

Tesla ajustó sus precios como respuesta a una medida de Trump

En años anteriores, Tesla mencionó que la empresa estaba interesada en poner a la venta un auto eléctrico que fuera todavía más barato para que más personas pudieran adquirirlo.

Donald Trump aprobó la One Big Beautiful Bill Act el 4 de julio de 2025 (Wikimedia Commons/White House)

Vaibhav Taneja, CFO de Tesla, le aseguró a CNN que el modelo más económico de la compañía comenzó a fabricarse en la primera mitad del 2025, pero tuvieron que detener la producción para concentrarse en otro objetivo.

“Dado nuestro enfoque en construir y entregar tantos vehículos como sea posible antes de que expire el crédito aplicado a vehículos eléctricos (más la complejidad adicional de lanzar un nuevo producto), la producción se realizará en el cuarto trimestre, más lentamente de lo esperado en un inicio”, explicó Taneja.

El crédito que mencionó Vaibhav Taneja fue uno que el gobierno de Estados Unidos aprobó en 2022. De acuerdo con dicha legislación, se otorgaron créditos fiscales con un valor de US$7500 a la venta de vehículos eléctricos nuevos, según CBS News.

Cuando el presidente Donald Trump firmó la ley conocida como One Big Beautiful Bill Act, se declaró que dichos beneficios dejarán de aplicarse a partir del 30 de septiembre de 2025.

Fue por eso que, como reportó CBS News, las personas se apresuraron a comprar autos eléctricos antes de esa fecha y Tesla decidió bajar el precio de sus modelos más populares.

Cuáles son las características del Model Y Standard de Tesla

Como indicó el sitio oficial de Tesla, algunas de las cualidades principales del Model Y Standard de Tesla que se venderá en US$39.990 son:

Los pasajeros del Model Y Standard pueden usar la pantalla táctil delantera para ver películas o jugar videojuegos (Tesla)