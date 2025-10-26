En Estados Unidos: cuál es el precio de una Toyota Corolla Cross Hybrid en octubre 2025

La Toyota Corolla Cross Hybrid 2026 logró una gran popularidad en Estados Unidos, con tres modelos que presentan diversas funcionalidades y diseños. En octubre de 2025, el precio base de este vehículo es de 28.995 dólares.

Cuáles son los modelos y precios de la Toyota Corolla Cross Hybrid en Estados Unidos

La automotriz japonesa definió esta gama como un vehículo que “convierte cada viaje en una historia para contar”. La Toyota Corolla Cross Hybrid, que también está disponible en versión combustible, cuenta con una combinación de potencia y eficiencia que la hace posicionarse en el mercado estadounidense.

El modelo cuenta con remolque de hasta 680 kg y un diseño renovado y deportivo toyota.com

Los modelos y precios de la Toyota Corolla Cross Hybrid son:

S: desde US$28.995 , presenta una eficiencia de 46 millas por galón (19 kilómetros por litro) en ciudad, frente a 39 mpg (16,5 km/l) en carretera. Cuenta con un estilo deportivo con parachoques delantero y trasero, y retrovisores exteriores eléctricos.

, presenta una eficiencia de 46 millas por galón (19 kilómetros por litro) en ciudad, frente a 39 mpg (16,5 km/l) en carretera. Cuenta con un estilo deportivo con parachoques delantero y trasero, y retrovisores exteriores eléctricos. SE: desde US$30.315 , tiene la misma eficiencia que el modelo anterior y cuenta con carga inalámbrica, audio con pantalla táctil de ocho pulgadas y seis altavoces, así como un monitor de punto ciego con alerta de tráfico cruzado trasero.

, tiene la misma eficiencia que el modelo anterior y cuenta con carga inalámbrica, audio con pantalla táctil de ocho pulgadas y seis altavoces, así como un monitor de punto ciego con alerta de tráfico cruzado trasero. XSE: desde US$33.030, posee llantas de aleación de 18 pulgadas, grupo de instrumentos digital de 12,3 pulgadas y pantalla táctil multimedia de 10,5 pulgadas; además de iluminación ambiental.

Las versiones combustible e híbrida están disponibles en el Toyota Corolla Cross toyota.com

Las características principales de la Toyota Corolla Cross Hybrid en EE.UU.

Cada modelo presenta peculiaridades comunes que atañen a la funcionalidad y el manejo, en función de las preferencias de cada conductor. Las características generales son:

Diseño : primordialmente deportivo, con un consumo combinado de 42 mpg (98 km/l).

: primordialmente deportivo, con un consumo combinado de 42 mpg (98 km/l). Remolque : tiene una capacidad máxima de 1500 libras (680 kilogramos).

: tiene una capacidad máxima de 1500 libras (680 kilogramos). Tracción integral AWD : automática en las cuatro ruedas que distribuye la potencia del motor en función de las condiciones del camino que se atraviesa.

: automática en las cuatro ruedas que distribuye la potencia del motor en función de las condiciones del camino que se atraviesa. Levas de cambio: la versión híbrida de este Toyota cuenta con esta función disponible, que permite cambiar de marcha de forma manual a través del volante.

La automotriz japonesa destacó otras peculiaridades de este vehículo, como que cuenta con puerta trasera eléctrica, asistencia de estacionamiento delantera y trasera con frenado automático o sistema de llave inteligente.

Además, tiene incorporado el sistema de seguridad Toyota Safety Sense 3.0 y conectividad a servicios como Remote Connect (para bloquear y desbloquear puertas o localizar el vehículo a través de la aplicación), Drive Connect (con navegación en tiempo real), centro de respuesta (para una mayor seguridad) y Wi-Fi.

Este vehículo cuenta con novedades y características con tres modelos diferentes toyota.com

Otras versiones de la Toyota Corolla Cross en EE.UU.

Además de los modelos híbridos, la firma cuenta con tres versiones de esta marca para combustible. Las características y precios de cada una son: