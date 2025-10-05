En Estados Unidos: ¿cuál es el precio de una Toyota Land Cruiser en octubre de 2025?

La Toyota Land Cruiser es definida como el modelo perfecto para acampar y adentrarse a terrenos salvajes. La automotriz de Japón ya publicó los precios del modelo 2026, mientras que otros sitios web especializados comparten los costos de la versión 2025 más reciente en Estados Unidos.

El precio de una Toyota Land Cruiser en octubre de 2025

La Toyota Land Cruiser y la versión 1988 en su modelo 2026 tienen un precio que va desde los US$57.200 a los US$63.275, según el sitio web de la marca.

La Toyota Land Cruiser es un modelo híbrido y todoterreno (Web/Toyota)

Se trata de precios de referencia que pueden variar de acuerdo con el concesionario y con los acabados de cada modelo, y contempla los materiales usados en la fabricación del vehículo.

Por otro lado, Toyota Land Cruiser Long Termer en su versión 2025 tiene un precio base de US$62.920, según Moto Trend. Este modelo destaca por sus especificaciones, que son:

Un Diseño de Vehículo Útil y Deportivo ( SUV , por sus siglas en inglés) híbrido de cuatro puertas, con tracción en las cuatro ruedas y capacidad para cinco pasajeros .

, por sus siglas en inglés) híbrido de cuatro puertas, con tracción en las cuatro ruedas y . Su poder se calcula en 326 caballos de fuerza, cuenta con una batería de hidruro metálico de níquel de 1,9 kWh y se está disponible en diferentes colores.

cuenta con una y se está disponible en diferentes colores. El mismo modelo 2025 también podría hallarse en precios que van desde los US$58.195 hasta los US$62.965, según Car and Driver.

Los precios de la Toyota Land Cruiser pueden cambiar según el año, el modelo y las especificaciones (Web/Toyota)

Cómo funciona la Toyota Land Cruiser

La marca japonesa modernizó el Land Cruiser y optó por una vía híbrida que hace que el vehículo funcione a través da combustible y batería, lo que le brinda una nueva potencia combinada.

Son cuatro cilindros turboalimentado y asistidos por dos motores eléctricos que generan 326 caballos de potencia, similar a la que ofrecen otros modelos de la empresa, como en la Toyota Tacoma.

Imagen del interior de la Toyota Land Cruiser (Web/Toyota)

La versión 2025 de esta camioneta fue colocada en el puesto número dos de los mejores SUV de tamaño mediano del sitio Car and Driver, justo después de la Ford Bronco, que le habría arrebatado el primer lugar.

Sin embargo, la conducción de la Toyota Land Cruiser fue calificada como más suave y menos ruidosa que en modelos como la Ford Bronco y el Jeep Wrangler, además de poseer un buen torque.

Respecto a la capacidad del motor, el modelo alcanzó los 100 kilómetros (62 mph) por hora en 7,7 segundos.

La Toyota Land Cruiser es todoterreno e ideal para días de campo

La prueba del modelo 2025 de este SUV consiguió superar desafíos e incluso “subió la Sierra Nevada Oriental”, y recorrió terrenos más largos, aunque es más pequeña que su versión anterior, según una reseña de Motor Trend.

La Toyota Land Crusier es uno de los mejores vehículos para días de campo (Web/Toyota)

Se consideró que es el vehículo perfecto para adentrarse en el campo y “vivir una experiencia salvaje” por cualidades como su capacidad de carga que permite trasladar neveras portátiles, casas de campaña y todo lo necesario.

También cuenta con un enchufe de 110 voltios y 2,4 kW en el maletero, lo que permite conectar dispositivos electrónicos directamente al SUV, y otorga más opciones y un día de campo con mayor comodidad.

El modelo Toyota Land Cruiser tiene un mercado de accesorios externos variado que permite aumentar su capacidad de carga y llevar mayor utilidad. No obstante, no se recomienda pasar la noche al interior del vehículo debido a que los asientos no se reclinan completamente.

Otros automóviles de la compañía japonesa que ofrecen una experiencia todoterreno, según su sitio web, son:

Sequoia 2026, con un precio base de US$64.025.

Tundra 2026, camioneta con un precio base de US$41.260.

4Runner 2025, el costo de este modelo va desde los US$49.690.

Tacoma 2025, con un precio base de US$42.200.