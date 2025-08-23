En Estados Unidos: cuál es el precio del nuevo Pixel 10 en 2025, el teléfono con IA de Google

Google acaba de lanzar oficialmente su nuevo teléfono Pixel 10, la décima generación de sus smartphones. El dispositivo llega con un refuerzo en inteligencia artificial (AI, por sus siglas en inglés) y un novedoso sistema de cámaras. Habrá tres modelos disponibles en Estados Unidos.

Cuál es el precio de Google Pixel 10 en Estados Unidos

Según la tienda en línea de Google, el nuevo Pixel 10 tiene un precio en Estados Unidos que va desde los 799 hasta los 1799 dólares, dependiendo del modelo. El más accesible es el Pixel de entrada, que, además de ser el doble de duradero que el Pixel 8, cuenta con el nuevo lente teleobjetivo.

Modelos Pixel Pro y Pro XL de Google (Google)

Los modelos Pixel 10 Pro y Pro XL le siguen en precio. El primero tiene una pantalla de 6,3 pulgadas y cuesta 999 dólares, mientras que la versión más grande tiene una pantalla de 6,8 pulgadas y un precio de 1199 dólares. Ambos tienen opciones de almacenamiento interno que van desde los 128 GB hasta un TB.

En cuanto al nuevo smartphone plegable de Google, el Pixel 10 Pro Fold, tiene un precio de 1799 dólares. Es importante aclarar que estos precios son especiales por la preventa, por lo que podrían cambiar con el lanzamiento oficial del producto a nivel mundial.

Inteligencia artificial en el Pixel 10

Entre las novedades de inteligencia artificial del nuevo Google Pixel 10, se destaca la integración de Gemini Nano. Este sistema de IA trabaja con otras aplicaciones de la firma, como Maps o Gmail, para simplificar las tareas de los usuarios.

El nuevo Pixel 10 Pro Fold de Google es el primer smartphone plegable con certificación IP68 de protección contra agua y polvo

Google también busca impulsar el uso de su teléfono Pixel 10 en modo manos libres con Gemini Live, una función especialmente útil en el modelo tope de gama, el Pro Fold, que cuenta con un modo sobremesa ideal para reproducir o transmitir contenido.

La IA también funciona en la cámara del Pixel, ya que no solo retoca, corrige o genera imágenes, sino que permite tener una visión previa de las fotos en tiempo real.

Pero eso no es todo, Google presentó Magic Cue, un conjunto de nuevas funciones que sugiere información útil de manera proactiva. Por ejemplo, ayuda a conectar el ecosistema de aplicaciones de la firma, por lo que ya no sería necesario buscar información en diferentes apps. Entre otras cosas, esta función ayuda a resumir información con un solo toque. Si se necesita cambiar un vuelo, Magic Cue localiza el número de la aerolínea para el usuario, sin necesidad de que este lo busque.

De acuerdo con Reuters, también se presentó una función de inteligencia artificial para el Pixel 10 que permite realizar traducciones en tiempo real durante llamadas telefónicas, no solo en conversaciones de texto.

Características del Pixel 10

Los modelos del Pixel 10 de Google están fabricados con aluminio de calidad espacial y reforzados con cristal Corning Gorilla Glass Victus 2, lo que garantiza una mayor durabilidad. Asimismo, ofrecen resistencia al agua y al polvo para prolongar su vida útil. El teléfono está equipado con un procesador Tensor G5 y una batería que proporciona más de 30 horas de duración por carga.

Google presentó tres nuevos modelos de la familia Pixel: Pixel 10, Pixel 10 Pro y Pixel 10 Pro XL (Google)

Los modelos más avanzados del Pixel 10 cuentan con un sistema de tres lentes. Se ha agregado un teleobjetivo, junto a un lente gran angular y macro de 48 MP, un ultra gran angular de 13 MP con estabilización óptica de imagen y un Super Res Zoom de hasta 20 aumentos.

Todos los modelos del Pixel 10 llegan con Android 16 de serie y serán los primeros en incluir Material 3 Expressive. El nuevo smartphone de Google estará disponible en cuatro colores: Índigo, Frost, Lemongrass y Obsidian. Contará con una memoria RAM de 12 GB y una capacidad de almacenamiento interno que va desde los 128 GB hasta un terabyte.