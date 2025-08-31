En Estados Unidos: cuál es el precio del Tesla Cybertruck en septiembre 2025

El Tesla Cybertruck se posicionó como uno de los vehículos más populares en Estados Unidos gracias a su diseño futurista y resistencia. Para quienes estén interesados en comprar uno, los precios bajaron en el mes de septiembre en comparación con agosto de 2025, salvo por el modelo de gama más alta que sí aumentó su valor.

Cuánto cuesta el Tesla Cybertruck en septiembre de 2025

El Tesla Cybertruck es uno de los autos más fáciles de reconocer debido a su diseño de carrocería, pero también es uno de los más seguros y resistentes del mundo.

Las características de Tesla Cybertruck y por qué no consiguieron las ventas estimadas Tesla.com

Para el noveno mes de 2025, los costos del vehículo bajaron en comparación con el mes anterior en dos de sus tres modelos, mientras que en el de gama más alta sí hubo un incremento.

El precio del Cybertruck, acorde a sus tres versiones es el siguiente:

Long Range : US$62.490 (en agosto era de US$69.990 )

: (en agosto era de ) All Wheel Drive : US$72.490 (en agosto era de US$79.990 )

: (en agosto era de ) Cyberbeast: US$114.490 (en agosto era de US$99.990)

El modelo tope de gama del Cybertruck tuvo un incremento de casi US$15.000 durante septiembre, en comparación con agosto de 2025.

Características del Tesla Cybertruck

Las tres versiones del Cybertruck comparten varias características, como el sistema de conducción autónoma Full Self-Driving, una de las tecnologías que hizo famosos a los vehículos de Tesla. Sin embargo, cada modelo cuenta con un equipamiento y nivel de seguridad específico.

La Fuerza Aérea de Estados Unidos quiere usar Tesla Cybertruck (tesla.com)

Además, se pueden agregar paquetes opcionales como la barra de remolque de acero con resistencia Clase IV, o el paquete Premium que incluye tomacorrientes y un toldo de techo rígido motorizado.

Las características de los modelos de Cybertruck son las siguientes, acorde a su versión:

Long Range:

Dirección electrónica y en las cuatro ruedas

Luz delantera en todo lo ancho para manejar de día

Cama de 6′ x 4′ de compuesto

Cajuela delantera eléctrica

Capacidad Powershare

Ruedas estándar de 18 pulgadas

All Wheel Drive:

Incluye funciones Long Range

Paquete de cama premium

Tomacorrientes de cama (120 V, 240 V) y dos tomacorrientes de cabina (120 V)

Suspensión neumática adaptativa

Altura de manejo ajustable

Interior Premium, audio y pantalla de 9.4 pulgadas en la segunda fila

Ruedas de núcleo de 20 pulgadas

Cyberbeast:

Incluye actualizaciones de tracción total

Tracción en las cuatro ruedas con tres motores

Modo de lanzamiento de rendimiento

Velocidad máxima: 128 millas por hora (206 km/h) (desplazamiento restado)

Vectorización del par trasero

Interior premium con tapizado textil de gamuza, piso de yate con detalles en acero inoxidable y gráfico de cabina Cyberbeast

Insignia de Cerberus grabada con láser

Ruedas de núcleo de 20 pulgadas

Tesla pierde popularidad en otras partes del mundo

China era el mercado más importante de Tesla fuera de Estados Unidos, pero durante 2025, la firma de Elon Musk perdió popularidad en el país asiático debido a la salida de nuevas opciones de vehículos eléctricos de empresas locales, que son más baratos, eficientes y tienen más tecnología, de acuerdo con The New York Times.

La Tesla Cybertruck cuenta con tres versiones en el mercado de Estados Unidos (tesla.com)

Entre los mayores competidores de Tesla en el país asiático está BYD, el gigante local que vendió 481.318 autos en apenas dos meses, más de tres cuartas partes de lo que la firma estadounidense vendió en el mismo periodo (60.480), lo que representa una caída de 14% con respecto al mismo lapso del año pasado.

La caída de popularidad de Tesla en China también se debe al papel político de Musk y su apoyo a Donald Trump en la campaña presidencial y en los primeros meses del gobierno.