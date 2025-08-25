En Miami, Florida: cuánto cuesta alquilar un Tesla Cybertruck por día en agosto 2025
Las tarifas del vehículo fabricado por la compañía de Elon Musk alcanzan valores muy diferentes, según el modelo y la fecha; todos los detalles
El alquiler de un Tesla Cybertruck en Miami, Florida, durante agosto de 2025 cuesta entre US$204 y US$666 por día, de acuerdo con la versión elegida. La oferta es amplia y accesible en comparación con el lanzamiento inicial del modelo de Elon Musk, cuando las tarifas habían llegado a superar los US$1000 por jornada debido a la novedad y escasa disponibilidad.
El precio de alquilar un Tesla Cybertruck en Miami
El análisis del precio se realizó en Turo, un mercado digital peer-to-peer que permite a propietarios de autos alquilar sus vehículos a través de la aplicación.
El sistema permite buscar la ciudad y fechas deseadas, seleccionar un modelo específico, como el Tesla Cybertruck, y elegir entre diferentes anfitriones con precios y condiciones propias.
Los usuarios deben:
- Contar con licencia válida.
- Crear una cuenta en la plataforma.
- Seleccionar un plan de protección, que puede ser mínimo, estándar o premier.
Entre las ventajas más destacadas se encuentra la flexibilidad en la entrega, ya que algunos anfitriones ofrecen llevar el vehículo a hoteles, aeropuertos o direcciones particulares, así como la asistencia 24 horas incluida en el servicio.
¿Cuáles son los precios de alquiler por día del Tesla Cybertruck en Miami?
El precio de alquilar un Tesla Cybertruck varía de acuerdo con distintos factores, como el día, el horario, el dueño, la zona y el tiempo de renta. No es lo mismo el valor de una jornada, que suele ser más costosa, que el de toda una semana, que conviene más.
La amplitud de precios para agosto 2025 comienza en US$204 por día por un Tesla Cybertruck 2024 y puede extenderse hasta US$666, por el mismo modelo. Hay opciones intermedias que rondan entre los US$250 y US$400.
En promedio, la opción de un Tesla Cybertuck modelo 2025 es un poco más cara, con modelos disponibles en:
- US$208
- US$254
- US$276
- US$366
- US$400
- US$598
Por otro lado, en caso de alquilar un modelo por lo que queda de agosto, el precio se vuelve más conveniente. La opción más económica previamente mencionada alcanza un valor de US$183,8 por día utilizado, mientras que la más cara alcanza los US$518. Un ahorro total de entre US$20 y US$142.
Cambio de las tarifas del Tesla Cybertruck: de 2024 a 2025
El contraste con los precios del año anterior es significativo. En 2024, al momento del lanzamiento, los alquileres alcanzaron cifras que sorprendieron a los usuarios:
- Business Insider reportó tarifas de alrededor de US$1000 diarios en ciudades como San José, California; o Austin, Texas.
- New York Post mencionó valores aún más altos, de hasta US$1350 al día, mientras que otros listados alcanzaron US$1125, también en California.
Esa tendencia reflejó la escasa oferta inicial y la gran expectativa mediática en torno al modelo revolucionario de Musk.
Con el paso de los meses, más propietarios comenzaron a poner sus Cybertrucks en alquiler, lo que aumentó la competencia y redujo las tarifas. En algunos mercados, como Miami, los precios bajaron a cerca de US$200 diarios.
