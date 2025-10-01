En Estados Unidos: cuál es el sueldo de un lavaplatos en octubre 2025

Juan Carlos, originario de Guatemala y actual propietario del restaurante Taquería “El Patrón” en Maryland, relató en una entrevista cómo inició su vida laboral en Estados Unidos como lavaplatos. En la conversación, publicada en el canal de YouTube del creador dominicano Alfy Tavarez, el empresario recordó sus primeros años en el oficio y detalló las condiciones laborales que enfrentan quienes hoy desempeñan esta tarea, así como el salario actual.

De lavaplatos a empresario: la historia de un inmigrante en Maryland

De acuerdo con su experiencia, trabajar como personal de limpieza de vajilla no requiere antecedentes laborales en el sector. En el video del creador de contenidos Alfy Tavarez, el empresario detalló que lo fundamental es la disposición, la puntualidad y el orden en el cumplimiento de las tareas. Aunque el ritmo laboral suele ser intenso, especialmente de jueves a domingo, el puesto representa una oportunidad inmediata de empleo para muchos recién llegados.

La experiencia de un inmigrante como lavaplatos en EE.UU.

“La persona que trabaja como lavaplatos es muy importante en un restaurante”, aseguró Juan Carlos. El entrevistado subrayó que, aunque se trata de un oficio básico, constituye un engranaje esencial dentro de la operación gastronómica. “Si no tenemos a alguien en este sector, la cocina no funcionaría. Es una rama que se conecta con los otros puestos y todos trabajan como en familia”, agregó.

Cuánto gana un lavaplatos en Estados Unidos

Actualmente, una posición de este tipo en EE.UU. gana en promedio US$14,43 por hora, de acuerdo con estimaciones de bases de datos laborales como ZipRecruiter. Sin embargo, los ingresos varían significativamente según la ubicación geográfica, el tipo de restaurante y la demanda de personal.

Los salarios pueden oscilar entre US$12,50 y US$16,11 por hora en la mayoría de los casos, con extremos que van desde US$8,17 hasta US$18,51. Esta dispersión refleja las diferencias regionales en el costo de vida y las políticas de sueldos locales.

En Maryland, donde reside Juan Carlos, el promedio se ubica en US$14,01 por hora. “Depende del condado, pero, por ejemplo, en donde vivo se gana en promedio desde US$13 a US$14 la hora”, aseguró. “En otros lugares el sueldo es de US$15”, detalló.

Cuál es el sueldo de un lavaplatos en octubre 2025

Pese a que el estado de la región del Atlántico Medio de EE.UU. ocupa el último lugar en el ranking nacional de salarios para lavaplatos, este empleo se presenta como una opción viable para inmigrantes que buscan estabilidad inicial.

Juan Carlos remarcó que el trabajo exige rapidez y resistencia, especialmente en horas de mayor actividad, cuando los platos se acumulan en grandes cantidades. También señaló que uno de los principales desafíos es lidiar con la grasa adherida, lo que demanda constancia y organización para mantener el ritmo.

Requisitos básicos para trabajar como lavaplatos

El puesto de lavaplatos no demanda experiencia previa, lo que lo convierte en una alternativa accesible para los inmigrantes recién llegados. Sin embargo, hay condiciones personales que son clave para mantener la estabilidad laboral.

Entre los requisitos principales, según relató el entrevistado, se encuentran la disposición para trabajar con intensidad, la puntualidad en cada jornada y la capacidad de mantener el área limpia y organizada. La presentación de los utensilios es un aspecto que impacta directamente en la satisfacción de los clientes, por lo que se considera una de las tareas más relevantes.

En Maryland, un lavaplatos gana en promedio US$14.01 por hora Imagen de Bruce Emmerling en Pixabay

De lavaplatos a dueño de restaurante: oportunidades de ascenso en EE.UU.

Aunque el salario promedio de un trabajador de limpieza de platos puede parecer limitado, el puesto abre la puerta a nuevas oportunidades dentro de la industria restaurantera. Juan Carlos contó que en 1997 comenzó en esta labor y, con el tiempo, logró ascender hasta convertirse en propietario de su propio negocio.

“Si no me equivoco, estuve hasta 1999 como lavaplatos”, dijo el entrevistado. Su crecimiento comenzó cuando pasó gradualmente a tareas en la cocina, donde los trabajadores adquieren conocimientos básicos de preparación de alimentos. “Así se empieza, desde abajo y vas a subir para arriba”, aseguró.

Esta experiencia práctica permite que, con disciplina y constancia, un empleado pueda avanzar hacia puestos de mayor responsabilidad, lo que hace que acumule conocimientos que en el futuro resultan útiles para administrar un negocio propio, como es el caso de Juan Carlos, quien hoy es propietario de la Taquería “El Patrón” ubicada en Maryland.