En Estados Unidos: cuál es el nuevo precio del Toyota Corolla Cross en septiembre 2025

La mayoría de las firmas automotrices están apostando por sumarse a la electrificación y Toyota no es la excepción. Con su modelo Corolla Cross 2026, la compañía ofrece a sus usuarios opciones híbridas, además de las tradicionales a gasolina.

Cuánto cuesta el Toyota Corolla Cross en septiembre de 2025

Si bien existen modelos más populares dentro de la misma firma japonesa, como el Yaris, Corolla o Prius, el Toyota Corolla Cross se presenta como una opción atractiva en Estados Unidos. El SUV destaca por su excelente relación calidad-precio y su amplitud.

El Toyota Corolla Cross 2025 es uno de los SUV favoritos de Estados Unidos (toyota.com)

Para el mes de septiembre de 2025, este vehículo tiene un precio que va desde los 24.635 hasta los 33.030 dólares, según de la versión y el equipamiento.

Las seis configuraciones del vehículo, según la automotriz, tienen precios diferentes:

Toyota Corolla Cross L: US$24.635

Toyota Corolla Cross LE: US$26.965

Toyota Corolla Cross XLE: US$29.560

Toyota Corolla Cross Hybrid S: US$28.995

Toyota Corolla Cross Hybrid SE: US$30.315

Toyota Corolla Cross Hybrid XSE: US$33.030

En comparación con el mes de agosto de este año, el Corolla Cross sufrió un ligero incremento en sus costos en todas las versiones, que van desde los 500 hasta los 1500 dólares en su configuración híbrida más equipada. Los precios de agosto de 2025 fueron:

Toyota Corolla Cross L: US$24.135

Toyota Corolla Cross LE: US$26.465

Toyota Corolla Cross XLE: US$28.360

Toyota Corolla Cross Hybrid S: US$28.495

Toyota Corolla Cross Hybrid SE: US$29.815

Toyota Corolla Cross Hybrid XSE: US$31.680

Actualización del Toyota Corolla Cross 2026

Según America Retail, el Toyota Corolla Cross 2026 se ha consolidado como uno de los SUV favoritos de los conductores en Estados Unidos. Para esta edición, el modelo recibió una actualización significativa, que incluyó mejoras en su tecnología y equipamiento, así como ajustes estéticos en el exterior y el interior.

Toyota Corolla Cross 2026 subió de precio en septiembre (toyota.com)

Entre los detalles estéticos exteriores, se destacan las líneas más definidas y fluidas en sus luces tipo LED, que flanquean la parrilla para darle una apariencia más robusta y deportiva. Se suman nuevos colores para la carrocería, con dos exclusivos: Wind Chill Pearl y Soul Red Crystal con techo Jet Black, en una configuración bitono que combina con los espejos laterales, las manijas y el portón trasero.

En el interior, el Corolla Cross ofrece espacio para cinco pasajeros, con la opción de abatir la segunda fila de asientos, como en todo SUV, lo que permite ampliar la capacidad de la cajuela hasta 52 pies cúbicos (1400 litros).

En cuanto a tecnología, todas las versiones incluyen el sistema Toyota Safety Sense 3.0, que incorpora diferentes asistencias avanzadas de manejo (ADAS, por sus siglas en inglés), entre ellas: advertencia de colisión con detección de peatones, control de crucero adaptativo, frenado de emergencia automático, advertencia de salida de carril y asistencia de dirección.

Características del Toyota Corolla Cross 2026

Para las tres versiones a gasolina del Toyota Corolla Cross 2026, monta un motor DOHC de cuatro cilindros y 2.0 litros para una potencia de 169 caballos de fuerza, acoplado a una transmisión de Sincronización Variable de Válvulas (VVT-i, por sus siglas en inglés), junto con dirección delantera en el modelo de entrada y tracción integral para la configuración más equipada.

El Toyota Corolla Cross 2025 cuenta con dos tipos de motorización (toyota.com)

En cuanto a las versiones híbridas, tienen el sistema HEV de sexta generación de la firma japonesa, junto con un motor de 2.0 litros y tres motores eléctricos para generar una potencia neta combinada de 196 caballos de fuerza, junto con una batería de iones de litio ubicada bajo los asientos traseros para reducir el peso del SUV y optimizar la carga.