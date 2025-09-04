En Estados Unidos: cuál sería el precio del nuevo iPhone 17 y todos sus modelos en septiembre 2025
Los rumores señalan que al menos uno de los dispositivos de la nueva línea podría tener un aumento de valor en comparación con lanzamientos anteriores
Faltan menos de una semana para el tan esperado lanzamiento del nuevo iPhone 17 en Estados Unidos. Aunque los usuarios deberán esperar hasta el 12 de septiembre para poder adquirirlo, ya crecen las especulaciones sobre cuál el precio de las diferentes versiones de este modelo de Apple.
Cuál sería el precio del nuevo iPhone 17: las diferentes versiones
Apple presentará el próximo martes 9 de septiembre el nuevo iPhone 17, que trae funciones optimizadas con inteligencia artificial. De todas maneras, los usuarios deberán esperar hasta el viernes 12 de septiembre para adquirirlos en la preventa y hasta el siguiente viernes 19 para la llegada a las tiendas físicas.
En medio de tanta expectativa, hay rumores sobre el potencial valor de la nueva gama de celulares. De acuerdo a un informe de JP Morgan, compartido por el sitio especializado 9to5Mac, el precio de las diferentes versiones del iPhone 17 podrían tener un leve aumento en comparación a lanzamientos anteriores:
- El iPhone 17: US$799 (sin aumento)
- El iPhone 17 Air: US$899 o US$949 (en caso de tener un aumento de US$50)
- El iPhone 17 Pro: US$1099 (US$100 de aumento, pero con mayor almacenamiento inicial)
- El iPhone 17 Pro Max: US$1199 (sin aumento)
De acuerdo a esa versión, el iPhone 17 Pro sería el único modelo que aumentaría de precio, dado que su versión base tendría mayor almacenamiento: se espera que tenga una capacidad inicial de 256 GB y que Apple elimine la opción inferior, que no era muy popular.
Además, el 9to5Mac señaló que la sorpresa de precios podría encontrarse en el iPhone 17 Air. La información filtrada señala que Apple eliminaría el modelo Plus en la nueva línea e introduciría un nuevo diseño ultradelgado bajo el nombre “Air”, con 5,5 milímetros de grosor. Este formato podría justificar un precio ligeramente superior al iPhone 16 Plus.
Tras el lanzamiento del iPhone 17, cuánto pasan a valer los otros modelos del iPhone 16
Al dar a conocer la nueva línea de iPhone, Apple tiende a bajar el precio de las generaciones anteriores. De esa manera, se espera que luego del lanzamiento del 9 de septiembre, el valor de los iPhone 16 y gamas previas sea menor.
Según TechRadar, históricamente la compañía aplica una rebaja cercana al US$100 a la línea pasada. Los valores varían de acuerdo al tipo y a la capacidad de memoria de cada modelo.
A días del gran evento de lanzamiento, el sitio oficial de Apple todavía mantiene los precios de agosto para el iPhone 16. Tras el anuncio, estos valores podrían bajar alrededor de US$100:
iPhone 16e
- De 128 GB, por US$599.
- De 256 GB, por US$649.
- De 512 GB, por US$749.
iPhone 16
- De 128 GB, por US$799.
- De 256 GB, por US$899.
- De 512 GB, por US$1099.
iPhone 16 Plus
- De 128 GB, por US$899.
- De 256 GB, por US$999.
- De 512 GB, por US$1199
iPhone 16 Pro
- De 128 GB, por US$999.
- De 256 GB, por US$1099.
- De 512 GB, por US$1299.
- De 1 TB, por US$1499.
iPhone 16 Pro Max
- De 256 GB, por US$1199.
- De 512 GB, por US$1399.
- De 1 TB, por US$1599.
