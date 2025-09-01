En Estados Unidos: cuál es el precio del iPhone 16 en septiembre 2025

Apple mantiene sin cambios los valores oficiales del iPhone 16 en septiembre de 2025 en Estados Unidos, con modelos que oscilan entre 599 y 1599 dólares según la versión y el almacenamiento. Estos precios podrían bajar en pocos días, ante la inminente llegada del iPhone 17.

iPhone 16: ¿cambiaron los precios de agosto a septiembre?

Hasta el momento, no hay evidencia en la página oficial de Apple de un aumento en los precios del iPhone 16 entre agosto y septiembre 2025. No obstante, se anticipa una reducción de precios una vez que se anuncie el iPhone 17.

Apple suele aplicar rebajas de alrededor de US$100 a la generación anterior cuando lanza la nueva, lo que se espera tras el iPhone 17 Apple

Según un análisis de TechRadar, Apple históricamente aplica una rebaja de alrededor de US$100 a la generación anterior de iPhone cuando presenta la nueva. Esto ocurriría luego del evento del 9 de septiembre, en el que se comunicaría el lanzamiento del iPhone 17.

¿Cuánto cuesta el iPhone 16 en septiembre 2025?

La línea del iPhone 16 incluye cinco modelos con características y precios variados: desde el económico iPhone 16e hasta el avanzado iPhone 16 Pro Max. De acuerdo al sitio oficial de la empresa, los valores parten desde los US$599 y llegan hasta los US$1599, según la capacidad de almacenamiento y las especificaciones de cada dispositivo.

iPhone 16e

La versión más accesible de la familia es el iPhone 16e, una variante pensada para quienes priorizan prestaciones básicas. Se ofrece en tres versiones:

De 128 GB, por US$599.

por De 256 GB, por US$649.

por De 512 GB, por US$749.

iPhone 16

El modelo iPhone 16 estándar se presenta como la opción equilibrada entre rendimiento y precio. Cuenta con chip A17, pantalla OLED y mejoras en las cámaras. Tiene un precio de:

De 128 GB, por US$799.

por De 256 GB, por US$899.

por De 512 GB, por US$1099.

iPhone 16 Plus

El iPhone 16 Plus destaca por su pantalla más grande y batería de mayor duración. Está orientado a usuarios que consumen contenido multimedia o trabajan muchas horas con el celular.

D e 128 GB, por US$899.

por De 256 GB, por US$999.

por De 512 GB, por US$1199.

El iPhone 16 Plus incorpora batería de mayor rendimiento y una pantalla más grande, con precios desde US$899 hasta US$1199 Unsplash

iPhone 16 Pro

Para quienes buscan una experiencia avanzada, Apple ofrece el iPhone 16 Pro, con triple cámara, chip A19 Pro y carcasa de titanio. Está disponible en distintos modelos:

De 128 GB, por US$999.

por De 256 GB, por US$1099.

por De 512 GB, por US$1299.

por De 1 TB, por US$1499.

iPhone 16 Pro Max

En la cima de la gama se encuentra el iPhone 16 Pro Max, diseñado para usuarios que priorizan la fotografía profesional y la autonomía. Este celular se puede obtener en distintas versiones:

De 256 GB, por US$1199.

por De 512 GB, por US$1399.

por De 1 TB, por US$1599.

En este caso, no existe un modelo de 128 GB.

Cuándo sale el iPhone 17: todo lo que se sabe hasta el momento

De acuerdo a un filtrador en Alemania, según consigna Gulf News, el nuevo iPhone 17 será presentado el 9 de septiembre, con inicio de preventa el viernes 12 y disponibilidad desde el viernes 19. Estas fechas coinciden con la tradición de lanzamientos de Apple durante la segunda semana de septiembre.

Según la información filtrada, la nueva línea incluirá cuatro versiones: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max. Esta vez, Apple eliminaría el modelo Plus e introduciría un nuevo diseño ultradelgado bajo el nombre “Air”, de solo 5,5 milímetros de grosor.

Entre las novedades más comentadas aparece un zoom óptico de 8x, superior al 6x del 16 Pro Max, y una reconfiguración de la cámara trasera.

El evento programado para el 9 de septiembre marcará la llegada del iPhone 17, con versiones renovadas y un diseño ultradelgado en la edición Air Jeff Chiu - AP

¿Cuál sería el precio del iPhone 17 en Estados Unidos?

Aunque Apple no confirmó los precios oficiales, se filtraron cifras estimadas con un aumento de lo que suelen ser los valores usuales de lanzamiento, de acuerdo al blog especializado Toms Guide: