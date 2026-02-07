En Estados Unidos: cuándo es el eclipse total de marzo que “teñiría” el cielo de rojo antes del amanecer

El eclipse lunar total que ocurrirá en marzo es uno de los eventos astronómicos más esperados de 2026. El planeta tierra se interpondrá entre el sol y la luna, lo que ocasionará que el satélite natural obtenga un tono rojizo, lo que también se conoce como Luna de Sangre.

Cuándo será el eclipse total de marzo en EE.UU.

Este fenómeno natural alcanzará su punto máximo en Estados Unidos durante la madrugada del martes 3 de marzo de 2026. El eclipse se podrá observar en Norteamérica, así como en el oriente de Asia, el este de Australia y Nueva Zelanda y en el Pacífico Sudoccidental señaló StarWalk Space.

La tierra se interpondrá entre el sol y la luna para traer el fenómeno de Luna de Sangre (Foto/NASA)

En estas regiones del planeta se podrá ver cómo la luna adquirirá un tono rojizo y permanecerá así durante aproximadamente 82 minutos, lo que le dará un toque especial al amanecer.

La también llamada Luna de Sangre es un fenómeno que se presenta cuando la luz del Sol pasa a través de la Tierra, lo que permite filtrar la luz azul para permitir el paso de ondas rojas y naranjas. Esto hace que la luna refleje colores similares a los del atardecer, señaló Farmers’ Almanac.

El eclipse total será visible casi en casi todo EE.UU., aunque no será con la misma intensidad. En las regiones del oeste del país el fenómeno astronómico se podrá ver de forma total, mientras que en las regiones del este solo se podrá observar de manera parcial.

En el oeste de EE.UU. se verá el eclipse en su totalidad (Foto/Starwalk.space)

Chicago será una de las principales ciudades en las que se podrá observar el eclipse en su totalidad. En dicha región se espera que alcance su punto máximo cerca de las 5.33 hs, tiempo del Centro, y que concluya alrededor de las 6.20 hs.

En ciudades como Seattle, Los Ángeles, Denver, Dallas y Atlanta también se podrá ver el eclipse en buenas condiciones, de acuerdo con información de Vaonis. En ciudades de la costa este y noreste, como Nueva York, Boston, Washington, Miami y Atlanta, la vista podría ser limitada.

Recomendaciones para ver el eclipse lunar de marzo

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), observar este eclipse directamente no ocasionará ningún daño a los ojos, ya que se trata de uno lunar y no solar. Lo único que se tiene que hacer es levantar la mirada hacia el cielo, sin preocupaciones de que esto pueda tener algún efecto dañino hacia la vista.

El eclipse lunar no dañará la vista, por lo que es seguro mirarlo de forma directa (Instagram/@nasa) NASA/Joel Kowsky - (NASA/Joel Kowsky)

Para poder apreciarlo de mejor manera, la agencia recomienda usar binoculares o un telescopio. Para mejorar la experiencia, se aconseja estar en un entorno sin contaminación lumínica y se debe tomar en cuenta que las condiciones climáticas podrían afectar la vista por la presencia de nubes.

Se espera que la NASA y algunos canales de YouTube especializados en astronomía realicen transmisiones en vivo para cubrir el minuto a minuto de este acontecimiento.

Eventos astronómicos más esperados del 2026

Este año 2026 trae consigo grades espectáculos para los aficionados de la astronomía. Eclipses, lluvias de meteoros y conjunciones planetarias iluminarán el cielo nocturno. Entre los eventos más destacados se encuentran:

Eclipses

Eclipse parcial de Luna: 28 de agosto.

Lluvias de meteoros

Perseidas (pico): noche del 12 al 13 de agosto, con hasta 80 meteoros por hora, coincidiendo con Luna nueva.

Gemínidas (pico): noche del 13 al 14 de diciembre, con hasta 70 meteoros por hora y Luna favorable.

Leónidas (pico): 17 de noviembre, meteoros rápidos y actividad variable.

Conjunciones y oposiciones planetarias