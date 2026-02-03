Febrero 2026: cuándo es la próxima Luna llena en Estados Unidos

Los fenómenos astronómicos de febrero incluyen la presencia de la Luna de Nieve, un mes antes de la llegada de la próxima Luna llena, que estará acompañada de un eclipse que podrá verse en diferentes partes del mundo.

Cuándo es la próxima Luna llena en Estados Unidos

El calendario astronómico de febrero indica que la Luna llena apareció en el cielo nocturno la madrugada del día 1° del mes, este evento es denominado como Luna de Nieve, debido a la relación que existe entre este astro y la temporada de bajas temperaturas en Estados Unidos.

La Luna llena de febrero o Luna de Nieve apareció en el cielo nocturno el día 1° del mes (ARCHIVO-Pexels/Alex Andrews)

La próxima Luna llena tendrá lugar el día 3 de marzo de 2026 y es denominada como Luna de Gusano, de acuerdo con Star Walk.

Este evento no vendrá solo, ya que en la misma fecha se registrará el eclipse total de Luna, también conocido como Luna de Sangre. Este fenómeno astronómico será visible desde diferentes partes de Europa, Asia, Australia, América del Norte, América del Sur, el Ártico y la Antártida.

Las siguientes lunas llenas están programadas en las fechas:

2 de abril: Luna rosa

1° de mayo: Luna de las flores

31 de mayo: Luna azul

29 de junio: Luna de fresa

29 de julio: Luna del ciervo

28 de agosto: Luna del Esturión

26 de septiembre: Luna de la cosecha

26 de octubre: Luna del cazador

20 de noviembre: Luna del castor

24 de diciembre: Superluna o Luna Fría

El calendario astronómico de Star Walk indica las fechas exactas de todas las lunas llenas de 2026 (Pexels/Fernando Schecheli)

Calendario de eventos astronómicos en febrero de 2026

Durante el mes de febrero de 2026 se registrarán otros fenómenos astronómicos dignos de admirar, especialmente el desfile planetario que consistirá en la alineación de seis integrantes del sistema solar.

Antes del desfile planetario, se producirá un Eclipse Solar Anular el 17 de febrero, aunque solamente será visible en la Antártida y océanos australes, de acuerdo con El Universal.

Posteriormente, el 19 de febrero, Mercurio alcanzará su máxima elongación, lo que significa que estará en su mayor separación aparente con respecto al Sol, lo que representa una de las mejores oportunidades de observación de este planeta.

El 2026 es un año importante para la observación astronómica debido a la variedad de fenómenos que se registrarán (Pexels/Lucas Pezeta)

El 24 de febrero se registrará la Luna cerca de las Pléyades, una aproximación que permitirá observar contrastes entre objetos del sistema solar, así como estructuras más profundas.

En cuanto a la alineación planetaria, se registrará el 28 de febrero y es uno de los fenómenos astronómicos más esperados del mes. Consiste en la alineación de seis planetas con la Luna.

Este evento podrá ser visto sin necesidad de un equipo especial, especialmente si se trata de los planetas Júpiter, Saturno, Venus y Mercurio, que podrán identificarse fácilmente en el cielo.

Aunque para Urano y Neptuno se precisará de binoculares o de un telescopio pequeño para mejorar la observación, según Star Walk. Los científicos detallan que la Luna tendrá un 90% de iluminación y que la experiencia visual será única y hermosa.

Otros fenómenos astronómicos de 2026

En los próximos meses del año, los eventos astronómicos más destacados serán:

El cometa 88P/Howell alcanzará el perihelio el 18 de marzo.

el 18 de marzo. Equinoccio del 20 de marzo .

. Mercurio en su máxima elongación el 3 de abril.

el 3 de abril. Alineación o desfile planetario (Saturno, Marte, Mercurio y Neptuno) el 18 de abril.

(Saturno, Marte, Mercurio y Neptuno) el 18 de abril. Pico de la lluvia de estrellas Líridas el 22 de abril.

el 22 de abril. Pico de las Eta Acuáridas del 5 al 6 de mayo.

del 5 al 6 de mayo. Alineación planetaria (Mercurio, Júpiter y Venus) el 12 de junio.

(Mercurio, Júpiter y Venus) el 12 de junio. Solsticio de verano del 21 de junio.

Pico de las Delta Acuáridas del Sur del 30 al 31 de julio.

Algunos de estos eventos, como el cometa 88P/Howell o Mercurio en su máxima elongación, permitirán una mejor observación de los cuerpos celestes.