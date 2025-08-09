En Florida y Texas: las ciudades donde más bajaron los precios de la vivienda en EE.UU.
En medio de los cambios en el mercado inmobiliario, ciertas localidades generan un panorama accesible para compradores
3 minutos de lectura
El mercado inmobiliario en Estados Unidos enfrenta una transformación, en medio de la creciente demanda y un descenso de los precios en diversas regiones del territorio. Algunos estados experimentaron una bajada en el valor de las propiedades en el último tiempo, como Florida y Texas: ¿cuáles son las principales ciudades?
Las ciudades con mayor disminución de precios de la vivienda en EE.UU.
Un reciente informe de Realtor.com, publicado el 31 de julio pasado, analizó los valores promedio de las casas en venta en las 50 áreas metropolitanas más grandes de ese país, entre julio de 2022 y la actualidad. El informe ofreció un resultado de que existe mayor inventario de propiedades en el sur y el oeste del territorio norteamericano, donde se produjeron las mayores disminuciones.
Las ciudades que presentaron una mayor disminución de precios de las viviendas en Estados Unidos fueron Miami, en Florida, y Austin, en Texas, con un 19% y un 15%, respectivamente, en los últimos tres años.
Otras localidades que siguen el listado son Chicago, en Illinois; Los Ángeles, en California; Denver, en Colorado; Phoenix, en Arizona; Sacramento, en California; Nashville, en Tennessee; Minneapolis, en Minnesota; y Cincinnati, en Ohio.
A su vez, las mayores caídas interanuales de los valores promedio de las propiedades se produjeron en Cincinnati, en Ohio (del 6,3%); en Sacramento, en California (del 4,8%); y en Miami, en Florida (del 4,7%).
En el panorama nacional, los precios que se ofertaron en la venta de las casas registraron una disminución del 20,7% en junio de 2025.
Ese mismo mes, el valor promedio de venta de una vivienda en Estados Unidos alcanzó un récord histórico en los registros de Redfin, que datan de 2013, con US$396 mil. Mientras tanto, 29 áreas metropolitanas experimentaron un aumento interanual en las nuevas propiedades en venta.
Por qué estas ciudades de Estados Unidos experimentaron un descenso en los precios de las viviendas
El informe también analizó los motivos que podrían impulsar esta disminución en los valores de las propiedades en las áreas metropolitanas en los últimos tres años. Según los especialistas de Realtor.com, esta tendencia fue más marcada en los primeros seis meses de 2025.
La teoría principal es que los vendedores de casas se vieron obligados a ajustar sus expectativas frente a un descenso de la demanda de los compradores, que advirtieron elevados costos para adquirir una propiedad. A su vez, se sumó una competencia cada vez más creciente.
En el área sur y oeste de Estados Unidos, el 23% de las propiedades en venta experimentaron un descenso de sus valores en junio; mientras que en el noroeste la cantidad de casas que siguió esa tendencia fue del 13%.
Ante estos factores, muchos vendedores tomaron la decisión de retirar sus propiedades del mercado para evitar recibir un valor notablemente inferior al que ofrecieron en un inicio y pensaron obtener por la entrega de las viviendas.
En ese sentido, Denver, Portland (Oregon) y Austin presentaron una mayor disminución de los precios en el último año, con un registro en el 32,9%, 31,3% y 31,2% en las propiedades publicadas, respectivamente.
