En Michigan: Samantha Stites, la aterradora historia real detrás de la nueva docuserie de Hulu

La nueva serie Stalking Samantha, 13 Years Of Terror (Acosando a Samantha, 13 años de terror) es una producción de Hulu y ABC News Studios que narra la historia real de Samantha Stites, una joven que fue perseguida y asediada por Christopher Thomas, quien finalmente terminó por capturarla en 2022.

La historia real de Samantha Stites que cuenta la nueva docuserie de Hulu

Lo que vivió la joven originaria de Michigan también inspiró una parte de la serie You (Netflix), aunque la nueva producción de Hulu se acerca más a la realidad e incluye el testimonio de la propia víctima, quien pensó que no sobreviviría a lo ocurrido.

La historia de Samantha Stites comenzó en 2011 cuando la víctima estudiaba en la Universidad Estatal de Grand Valley y conoció a Christopher Thomas en el grupo cristiano al que ella asistía, de acuerdo con ABC News.

El hombre era siete años mayor que ella y comenzó a interactuar de manera aparentemente inocente. A Stites le pareció que solo se trataba de un sujeto solitario que había encontrado en ella a una especie de amiga, aunque con el tiempo las cosas cambiaron.

La joven notó que el interés de Thomas hacia ella crecía y puso límites claros sobre su relación, pero el hombre comenzó a intensificar su comportamiento. Le llevaba flores a su trabajo y se aparecía de sorpresa en sus entrenamientos deportivos.

La obsesión del agresor escaló al nivel de colocar rastreadores GPS en el vehículo de Stites y de sus amigos para seguir todos sus movimientos.

El día del secuestro de Samantha Stites

La víctima no lo sabía, pero su acosador, quien llevaba más de una década detrás de ella, había pasado meses preparándose para privarla de su libertad el 7 de octubre de 2022.

Samantha Stites fue secuestrada por Thomas en octubre de 2022 (Instagram/@samanthasites)

Thomas encerró a Stites en una habitación insonorizada que construyó dentro de un almacén y que, según declaró el detective Mike Matteucci a ABC News, habría costado miles de dólares.

La víctima narra que una vez dentro de la caja, el hombre le dijo que la mantendría encerrada durante un par de semanas y le mostró algunos suministros, como comida, agua y un cubo, para el baño.

Stites declaró que estuvo cautiva durante 14 horas y que también fue agredida sexualmente, aunque los cargos por violación fueron retirados como parte de un acuerdo en el que el hombre se declaró culpable. Thomas fue declarado culpable de secuestro, tortura y acoso agravado en diciembre de 2023.

Quién es Christopher Thomas y cuánto tiempo pasará en prisión

Samantha Stites logró liberarse de su secuestrador tras sostener una conversación estratégica con él y prometerle que no le diría a las autoridades nada de lo ocurrido. En cuanto fue liberada buscó atención médica y denunció el crimen casi inmediatamente.

Cristopher Thomas fue sentenciado a más de 40 años de prisión por acoso agravado, secuestro y tortura (Web/ABC News)

Las autoridades investigaron al hombre y se dieron cuenta de que tenía acusaciones previas por haber acechado a Kelli, una mujer que obtuvo una orden de restricción en contra del agresor en el 2009.

Thomas fue sentenciado a pasar entre 40 y 60 años de prisión en 2023, aunque si llega a ser liberado deberá portar un rastreador GPS en todo momento, pues el juez Kevin Elsenheimer, encargado del caso de Stites, reconoció la probabilidad de que fuera a reincidir.

La decisión del juez Elsenheimer se dio luego de que se diera a conocer que meses antes del secuestro de Stites, la joven solicitó protección personal, la cual fue negada por las autoridades.

Samantha Stites detalla lo que vivió durante el acecho de Thomas para nueva serie documental de Hulu (ABC News Studios)

Durante la audiencia, se presentaron estadísticas que detallan que al menos una de cada tres mujeres en Estados Unidos sufrirá acoso en algún momento de su vida. El caso de Stites también impulsó cambios y nuevas políticas de protección en los tribunales de Michigan.