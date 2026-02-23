En Nueva York y Nueva Jersey: el calendario de pagos de SNAP para marzo de 2026

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) ya publicó el calendario de pagos correspondiente a marzo de 2026 para Nueva York y Nueva Jersey. El cronograma de depósitos se organiza según los números de caso asignados a cada beneficiario.

Calendario de pagos SNAP en Nueva York para el mes de marzo 2026

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) confirmó que los depósitos en el estado de Nueva York se realizarán durante los primeros nueve días del mes, con excepción de la Ciudad de Nueva York, que cuenta con un esquema propio.

En Nueva York, los pagos SNAP se emiten según un sistema vinculado a los números de caso de los destinatarios (Archivo) Freepik

El cronograma de pagos se hará de acuerdo con el último dígito del número de caso, y para marzo de 2026 queda de la siguiente manera:

Número de caso que termine en 0 o 1: disponible el día 1° de marzo

Número de caso que termine en 2: disponible el día 2 de marzo

Número de caso que termine en 3: disponible el día 3 de marzo

Número de caso que termine en 4: disponible el día 4 de marzo

Número de caso que termine en 5: disponible el día 5 de marzo

Número de caso que termine en 6: disponible el día 6 de marzo

Número de caso que termine en 7: disponible el día 7 de marzo

Número de caso que termine en 8: disponible el día 8 de marzo

Número de caso que termine en 9: disponible el día 9 de marzo

Este orden aplica en todos los condados, excepto en la Nueva York. En la ciudad, las fechas dependen del toe digit (penúltimo dígito del número de caso), y los depósitos se distribuyen así:

Toe digit 1: depósito el 5 y 19 de marzo

Toe digit 2: depósito el 4 y 18 de marzo

Toe digit 3: depósito el 5 y 19 de marzo

Toe digit 4: depósito el 6 y 20 de marzo

Toe digit 5: depósito el 9 y 23 de marzo

Toe digit 6: depósito el 10 y 24 de marzo

Toe digit 7: depósito el 11 y 25 de marzo

Toe digit 8: depósito el 12 y 26 de marzo

Toe digit 9: depósito el 13 y 27 de marzo

Los cupones de SNAP solo pueden utilizarse para la compra de alimentos de la canasta básica (Archivo) Freepik - Freepik

Cabe señalar que en marzo entran en vigor nuevos requisitos laborales para adultos aptos para trabajar sin dependientes (ABAWD, por sus siglas en inglés), por lo que se recomienda verificar la elegibilidad para evitar interrupciones en el beneficio.

Calendario de pagos SNAP en Nueva Jersey para el mes de marzo 2026

El USDA informó que en Nueva Jersey los beneficios de SNAP se depositarán de acuerdo con el séptimo dígito del número de caso. En el Estado Jardín, los fondos se liberan de forma rápida durante los primeros cinco días del mes, por lo que el calendario de distribución queda de la siguiente manera:

En Nueva Jersey los depósitos de SNAP se realizan los primeros cinco días del mes, según el séptimo dígito del número de caso (Archivo) Facebook: USDA

Número de caso 1 o 2: los depósitos se harán el día 1° de marzo

Número de caso 3 o 4: los depósitos se harán el día 2 de marzo

Número de caso 5 o 6: los depósitos se harán el día 3 de marzo

Número de caso 7 u 8: los depósitos se harán el día 4 de marzo

Número de caso 9 o 0: los depósitos se harán el día 5 de marzo

La entrega de los recursos se realiza de forma directa en la tarjeta de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT, por sus siglas en inglés).

Hay que tomar en cuenta que los depósitos tienen una excepción en el condado de Warren, ya que los beneficiarios reciben los fondos el primer día de cada mes, sin importar el número de caso u orden alfabético.