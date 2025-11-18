En qué canal de EE.UU. pasan el partido de Honduras vs. Costa Rica por las eliminatorias de Concacaf

Honduras y Costa Rica se enfrentarán por última vez en el torneo eliminatorio de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf). Después de los seis partidos que se llevarán a cabo esta semana, se decidirán los tres equipos que serán recompensados con un pase directo a la Copa Mundial de 2026.

Costa Rica cuenta con 6 puntos, los cuales lo colocan en la tercera posición del Grupo C . En un caso similar al de Honduras.

Costa Rica perdió 0-1 en su último partido contra Haití (Facebook/Federación Costarricense de Fútbol)

Honduras llega al juego como el actual líder del Grupo C, con un total de 8 puntos. La H intentará mantenerse en esa posición para calificar de forma directa al Mundial. Para lograrlo, necesitará ganar este encuentro y esperar que Haití empate o pierda el suyo.

La Concacaf explicó en su página oficial que solo las tres selecciones que terminen en el primer lugar de los grupos A, B y C recibirán un pase directo a la Copa de 2026.

La Confederación también lleva un registro de los mejores segundos lugares porque los dos países que se destaquen en esa categoría avanzarán al torneo de repechaje de la FIFA.

Hora y cómo ver en vivo el partido de Honduras vs. Costa Rica

El encuentro entre Honduras y Costa Rica se llevará a cabo el martes 18 de noviembre a las 20.00 hs (ET). La sede será el Estadio Nacional en San José, Costa Rica.

tendrán tres opciones para sintonizar el partido en tiempo real, según la Concacaf. Las plataformas de Telemundo Deportes Ahora y Universo ofrecerán la transmisión en español, mientras que el servicio de CBS Paramount la tendrá con comentarios en inglés.

Honduras no debe cometer errores para ir al Mundial 2026 (Concacaf)

Posibles alineaciones de Honduras vs. Costa Rica

La H llegará a su último enfrentamiento en las Clasificatorias de la Concacaf bajo la dirección de Reinaldo Rueda, mientras que La Sele contará con la dirección de Miguel Herrera.

Al considerar a los futbolistas que participaron en los últimos juegos de ambas selecciones, las posibles formaciones para el partido de este martes serían:

Honduras : J. Benguché, A. Vega, D. Flores, L. Palma, R. Quioto, K. Arriaga, A. Nájar, G. Montes, L. Vega, J. Rosales y E. Menjívar.

: J. Benguché, A. Vega, D. Flores, L. Palma, R. Quioto, K. Arriaga, A. Nájar, G. Montes, L. Vega, J. Rosales y E. Menjívar. Costa Rica: A. Martínez, K. Vargas, C. Borges, A. Murillo, J. Alcócer, H. Quirós, K. Waston, J. Vargas, A. Gamboa, F. Calvo y K. Navas.

Es posible que la alineación de Honduras sea la misma que presentó en su juego contra Nicaragua (Facbeook/Selección Nacional de Honduras - Fenafuth)

Cómo va la tabla de posiciones de la Concacaf

El 18 de noviembre será un día decisivo para los miembros de la Concacaf. Con una cartelera de seis partidos, se determinará quiénes conseguirán los pases para el Mundial de la FIFA y quiénes competirán en el torneo de repechaje en marzo de 2026.

Hasta el momento, así se ve la tabla de posiciones las eliminatorias:

Grupo A

Surinam : 9 puntos

: 9 puntos Panamá : 9 puntos

: 9 puntos Guatemala : 5 puntos

: 5 puntos El Salvador: 3 puntos

Grupo B

Curazao : 11 puntos

: 11 puntos Jamaica : 10 puntos

: 10 puntos Trinidad y Tobago : 6 puntos

: 6 puntos Bermudas: 0 puntos

Grupo C

Honduras : 8 puntos

: 8 puntos Haití : 8 puntos

: 8 puntos Costa Rica : 6 puntos

: 6 puntos Nicaragua: 4 puntos

Mejor segundo lugar

Jamaica : 10 puntos

: 10 puntos Panamá : 9 puntos

: 9 puntos Haití: 8 puntos

Honduras se enfrentará a Costa Rica en su último partido de las Clasificatorias de la Concacaf (Facebook/Selección Nacional de Honduras - Fenafuth)

Historial entre Costa Rica y Honduras

La primera vez que Costa Rica y Honduras se enfrentaron en las Clasificatorias de la Concacaf de 2025 fue el 9 de octubre, cuando empataron sin goles en el Estadio Francisco Morazán, ubicado en San Pedro Sula, Honduras.

En el ranking mundial de la FIFA, Costa Rica lleva la ventaja entre ambos contrincantes. Los costarricenses se encuentran en la posición 45 con 1483.74 puntos. Por el otro lado, Honduras está en el lugar 64 al contar con un puntaje de 1396.23.