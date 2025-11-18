En qué canal de EE.UU. pasan el partido de México vs. Paraguay: hora y cómo ver en vivo la fecha FIFA

La Selección Mexicana de Futbol jugará su último partido amistoso de preparación, rumbo a la Copa del Mundo 2026, en Texas. El duelo será ante Paraguay este martes 18 de noviembre en el estadio Alamodome.

El equipo dirigido por Javier Aguirre llega de un amistoso internacional ante Uruguay que tuvo lugar el sábado 15 de noviembre, y se jugó en el Estadio Corona en Torreón, Coahuila, en donde el marcador finalizó 0-0 .

llega de un ante Uruguay que tuvo lugar el sábado 15 de noviembre, y se jugó en el Estadio Corona en Torreón, Coahuila, en donde el . Por su parte, La Albirroja también jugó un amistoso el pasado fin de semana. Su juego fue contra Estados Unidos en el estadio Subaru Park de Filadelfia y el marcador terminó 2-1 a favor de la selección norteamericana.

Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana de Futbol (Facebook/Selección Nacional de México) Ismael Arroyo

Hora y cómo ver en vivo México vs. Paraguay

El encuentro México vs. Paraguay se celebra este martes 18 de noviembre en el Estadio Alamodome, en San Antonio, Texas, a partir de las 20.30 hs (hora Este de EE.UU.), de acuerdo con el calendario de la selección azteca.

En Estados Unidos, los canales y plataformas de streaming que transmitirán el amistoso internacional son:

TUDN

ViX Premium

Univision

FOX Sports

Fubo Sports (Watch it live)

La Selección Paraguaya se instaló en Texas y se alista para el amistoso de este martes ante México (Facebook/Selección Paraguaya de Fútbol)

Formaciones de México vs. Paraguay

La alineación elegida por Javier Aguirre en el último encuentro del Tricolor se conforma de:

Raúl Rangel

César Montes

Johan Vásquez

Israel Reyes

Jesús Gallardo

Edson Álvarez

Marcel Ruiz

Erick Sánchez

Roberto Alvarado

Hirving Lozano

Raúl Jiménez

Lista del 11 inicial del más reciente partido de la Selección Mexicana de Futbol (Selección Nacional de México)

Mientras que Paraguay enfrentó su más reciente duelo ante la selección de Estados Unidos con un equipo conformado por:

Orlando Gill

Juan Cáceres

Gustavo Gómez

Junior Alonso

Blas Riveros

Diego González

Damian Bobadilla

Diego Gómez

Miguel Almirón

Julio Enciso

Alex Arce

Lista de seleccionados de Paraguay en su más reciente amistoso internacional (Facebook/Selección Paraguaya de Fútbol)

Así avanzan México y Paraguay en su preparación rumbo al Mundial 2026

México atraviesa momentos de tensión, ya que en sus últimos cinco partidos de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026 no ha obtenido resultados favorables. Según Fox Sports, sus más recientes marcadores son:

0-0, empate ante Japón

2-2, empate ante Corea del Sur

0-4, derrota ante Colombia

1-1, empate ante Ecuador

0-0, empate ante Uruguay

Con derrotas por goleadas ante Colombia, o empates sin goles, hasta el momento la Selección Mexicana no ha podido imponerse ante sus rivales.

Por su parte, el equipo paraguayo tampoco ha podido concretar una victoria en los amistosos internacionales de cara al inicio del torneo más importante del mundo de la FIFA. Sus más recientes marcadores son:

2-1, derrota ante Estados Unidos

2-0, derrota ante Corea del Sur

2-2, empate ante Japón

La selección de Paraguay no ha conseguido una victoria reciente en sus amistosos internacionales (Facebook/Selección Paraguaya de Fútbol)

La historia entre México y Paraguay

A lo largo de su historia en el futbol, ambas selecciones se han enfrentado un total de 21 ocasiones, con 10 victorias para México, 6 marcadores a favor de Paraguay y 5 empates.

Los encuentros entre ambos equipos del balompié han sido en su mayoría favorables para El Tricolor, quienes han marca 31 goles, en contra de las 19 anotaciones hechas por La Albirroja.

México y Paraguay se han visto las caras en múltiples partidos amistosos, y también en la Copa América. Su más reciente partido fue en 2022, cuando Los Guaraníes obtuvieron la victoria con un marcador 0-1.

Además, en 1966 se registró una goleada histórica por parte de la selección mexicana, que consiguió realizar 7 anotaciones, en un encuentro en el que los paraguayos se quedaron sin goles a su favor.