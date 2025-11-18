En qué canal de EE.UU. pasan el partido de Nicaragua vs. Haití por las eliminatorias de Concacaf

La Ronda Final de las Eliminatorias de la Confederación de Fútbol de Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) se llevará a cabo este martes 18 de noviembre, cuando diferentes selecciones se enfrenten en busca de clasificar al Mundial 2026. Nicaragua vs. Haití protagonizarán uno de estos encuentros.

Ambos equipos forman parte del Grupo C . Haití llega a este partido luego de haberse enfrentado y vencido a Costa Rica con un marcador 1-0.

. llega a este partido luego de haberse enfrentado y vencido a con un marcador 1-0. Por su parte, el más reciente enfrentamiento de Nicaragua fue en el Estadio Nacional de Managua ante la Selección de Honduras, partido en el que el marcador final fue de 2-0 a favor de Los Nicas.

La selección de Nicaragua se enfrentará a Haití el martes 18 de noviembre (Facebook/Selección Nacional de Nicaragua)

Hora y cómo ver en vivo el partido de Nicaragua vs. Haití

El partido Haití vs. Nicaragua tendrá lugar en el Stadion Ergilio Hato, Willemstad, en Curazao, el martes 18 de noviembre, a partir de las 21.00 hs (hora del Este de EE.UU.) y a las 20.00 hs(hora del centro de México), según la Concacaf.

La confederación publicó que los canales de televisión, así como las plataformas de streaming oficiales para ver la transmisión del partido desde Estados Unidos, son CBS Paramount (con narraciones en inglés), así como Telemundo Deportes Ahora y Universo (con narraciones en español).

Jugadores de la Selección de Haití previo a su partido ante Nicaragua (Facebook/FHF - Fédération Haïtienne De Football)

Formaciones del partido de Haití vs. Nicaragua

En su más reciente encuentro, los 11 jugadores que fueron elegidos por el Director Técnico Sébastien Migné, para representar a la selección de Haití son:

Johnny Placide

Carlens Arcus

Ricardo Ade

Hannes Delcroix

Jean-Ricner Bellegarde

Duke Lacroix

Leverton Pierre

Ruben Providence

Danley J. Jacques

Frantzdy Pierrot

Josue Casimir

La más reciente alineación de Haití en las Eliminatorias de la Concacaf (Facebook/FHF - Fédération Haïtienne De Football)

Por su parte, el Director Técnico Marco Antonio Figueroa también eligió a su 11 inicial precio al partido más reciente de Nicaragua en las Eliminatorias de la Concacaf, sus jugadores fueron:

A. López

H. Niño

J. Cano

A. Velásquez

J. Coronel

J. Arteaga

J. Quijano

B. Hernández

J. Barrera

J. Moreno

A. Arauz

El 11 inicial de Nicaragua en su más reciente partido de las Eliminatorias de la Concacaf (Facebook/Selección Nacional de Nicaragua)

Así está la tabla de clasificación de la Concacaf

Haití y Nicaragua pertenecen al Grupo C de la clasificación de las Eliminatorias Mundialistas de la Concacaf, de acuerdo con la tabla.

El equipo de Honduras es el que lidera a este grupo, con 8 puntos, 5 partidos jugados, en donde ganó 2, empató 2 y perdió 1.

En segundo lugar, está la selección de Los Granaderos de Haití, quienes también suman 8 puntos, y el mismo número de derrotas, victorias y empates que los hondureños.

La Selección de Costa Rica se encuentra en la tercera posición del Grupo C, con 6 puntos obtenidos tras 5 partidos jugados. De estos enfrentamientos, ganaron 1, perdieron 1 y empataron 3.

Al final de la tabla se posiciona Nicaragua, con 4 puntos. También han jugado 5 partidos, 3 fueron derrotas, 1 victoria y 1 empate.