En qué canal de EE.UU. pasan el partido de Nicaragua vs. Haití por las eliminatorias de Concacaf
El partido definirá cuál de las dos selecciones alcanzará el sueño mundialista en 2026
La Ronda Final de las Eliminatorias de la Confederación de Fútbol de Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) se llevará a cabo este martes 18 de noviembre, cuando diferentes selecciones se enfrenten en busca de clasificar al Mundial 2026. Nicaragua vs. Haití protagonizarán uno de estos encuentros.
- Ambos equipos forman parte del Grupo C. Haití llega a este partido luego de haberse enfrentado y vencido a Costa Rica con un marcador 1-0.
- Por su parte, el más reciente enfrentamiento de Nicaragua fue en el Estadio Nacional de Managua ante la Selección de Honduras, partido en el que el marcador final fue de 2-0 a favor de Los Nicas.
Hora y cómo ver en vivo el partido de Nicaragua vs. Haití
El partido Haití vs. Nicaragua tendrá lugar en el Stadion Ergilio Hato, Willemstad, en Curazao, el martes 18 de noviembre, a partir de las 21.00 hs (hora del Este de EE.UU.) y a las 20.00 hs(hora del centro de México), según la Concacaf.
La confederación publicó que los canales de televisión, así como las plataformas de streaming oficiales para ver la transmisión del partido desde Estados Unidos, son CBS Paramount (con narraciones en inglés), así como Telemundo Deportes Ahora y Universo (con narraciones en español).
Formaciones del partido de Haití vs. Nicaragua
En su más reciente encuentro, los 11 jugadores que fueron elegidos por el Director Técnico Sébastien Migné, para representar a la selección de Haití son:
- Johnny Placide
- Carlens Arcus
- Ricardo Ade
- Hannes Delcroix
- Jean-Ricner Bellegarde
- Duke Lacroix
- Leverton Pierre
- Ruben Providence
- Danley J. Jacques
- Frantzdy Pierrot
- Josue Casimir
Por su parte, el Director Técnico Marco Antonio Figueroa también eligió a su 11 inicial precio al partido más reciente de Nicaragua en las Eliminatorias de la Concacaf, sus jugadores fueron:
- A. López
- H. Niño
- J. Cano
- A. Velásquez
- J. Coronel
- J. Arteaga
- J. Quijano
- B. Hernández
- J. Barrera
- J. Moreno
- A. Arauz
Así está la tabla de clasificación de la Concacaf
Haití y Nicaragua pertenecen al Grupo C de la clasificación de las Eliminatorias Mundialistas de la Concacaf, de acuerdo con la tabla.
El equipo de Honduras es el que lidera a este grupo, con 8 puntos, 5 partidos jugados, en donde ganó 2, empató 2 y perdió 1.
En segundo lugar, está la selección de Los Granaderos de Haití, quienes también suman 8 puntos, y el mismo número de derrotas, victorias y empates que los hondureños.
La Selección de Costa Rica se encuentra en la tercera posición del Grupo C, con 6 puntos obtenidos tras 5 partidos jugados. De estos enfrentamientos, ganaron 1, perdieron 1 y empataron 3.
Al final de la tabla se posiciona Nicaragua, con 4 puntos. También han jugado 5 partidos, 3 fueron derrotas, 1 victoria y 1 empate.
