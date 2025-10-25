En qué canal de EE.UU. pasan el partido del Real Madrid vs. Barcelona este domingo
Real Madrid es el actual líder de LaLiga 2025/26, mientras que FC Barcelona llegará como el campeón más reciente del torneo
Real Madrid y FC Barcelona se enfrentarán este 26 de octubre dentro de la Jornada 10 de LaLiga 2025/26. Este partido será el primer encuentro entre los rivales en la edición actual del torneo máximo del fútbol de España.
- Real Madrid llegará al campo de juego como líder en la tabla de posiciones de LaLiga, al contar con 24 puntos, como reportó ESPN. Su última participación en la competencia fue contra Getafe CF, donde resultaron victoriosos con un gol, mientras que sus contrincantes se mantuvieron en ceros.
- FC Barcelona se encuentra en el segundo lugar del ranking al haber conseguido 22 puntos hasta el momento. En la Jornada 9 jugaron contra Girona FC y consiguieron el triunfo con un marcador 2-1.
FC Barcelona es el actual campeón de LaLiga al haber reunido 88 puntos durante la edición 2024/25. Real Madrid terminó en el segundo lugar de aquel torneo con 84 puntos: tan solo 4 unidades por debajo de sus eternos adversarios.
A qué hora y dónde ver el partido Real Madrid vs. FC Barcelona desde EE.UU.
El Clásico se llevará a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu en Madrid, España, el domingo 26 de octubre de 2025. El juego iniciará a las 16.15 hs tiempo local, es decir que en Estados Unidos se podrá ver a partir de las 10.15 hs tiempo del Este (ET).
Para los fanáticos que se encuentran en territorio estadounidense, el juego podrá verse en los siguientes canales y plataformas de streaming:
- ESPN APP
- ESPN+
- ESPN2
- ESPN Deportes
- Fubo Sports
Posibles alineaciones para Real Madrid vs. FC Barcelona
Real Madrid se encuentra bajo el liderazgo de Xabi Alonso. Entre los jugadores que podrían seguir ausentes en el equipo se encuentran Rüdiger, Alaba, Ceballos y Asencio, de acuerdo con LaLiga.
Por su parte, FC Barcelona llegará al partido con Hansi Flick como su entrenador. Los jugadores lesionados que seguirán sin participar en el campo son: Lewandowski, Dani Olmo, Joan García, Ter Stegen y Gavi.
Aunque todavía no se confirman las alineaciones para el partido del domingo, se prevé que los futbolistas que participarán en El Clásico serán:
- Real Madrid: Thibaut Courtois, Federico Valverde, Éder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Aurélien Tchouaméni, Arda Guler, Jude Bellingham, Franco Mastantuono, Vinícius Júnior y Kylian Mbappé.
- FC Barcelona: Wojciech Szczęsny, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde, Pedri, Frenkie de Jong, Fermín López, Lamine Yamal, Marcus Rashford y Ferran Torres.
Cómo va la tabla de posiciones de LaLiga 2025/26
La Jornada 10 de LaLiga 2025/26 comenzará el viernes 24 de octubre y terminará el lunes 27 de octubre. Como reportó ESPN, la tabla de posiciones de LaLiga 2025/26 se ve de la siguiente manera:
- Real Madrid: 24 puntos
- FC Barcelona: 22 puntos
- Villarreal CF: 17 puntos
- Atlético Madrid: 16 puntos
- Real Betis: 16 puntos
- RCD Espanyol de Barcelona: 15 puntos
- Elche CF: 14 puntos
- Athletic Club: 14 puntos
- Sevilla FC: 13 puntos
- Deportivo Alavés: 12 puntos
- Rayo Vallecano: 11 puntos
- Getafe CF: 11 puntos
- CA Osasuna: 10 puntos
- Valencia CF: 9 puntos
- Levante UD: 8 puntos
- RCD Mallorca: 8 puntos
- Celta Vigo: 7 puntos
- Real Sociedad: 6 puntos
- Real Oviedo: 6 puntos
- Girona FC: 6 puntos
El Clásico: historial entre Real Madrid y FC Barcelona
El sitio oficial de LaLiga describió los enfrentamientos entre FC Barcelona y Real Madrid como los partidos más anticipados por los aficionados del fútbol en todo el mundo. Por esa razón este encuentro fue apodado como El Clásico español.
La última vez que jugaron las escuadras españolas fue el 11 de mayo de 2025 durante LaLiga 2024/25. FC Barcelona salió victorioso, al derrotar a su rival con 4 goles sobre los 3 que anotó Real Madrid.
