En qué canal de Estados Unidos pasan el Mundial Sub-20 2025

Casi cuatro décadas después de que Yugoslavia se consagrara campeón del Mundial Sub-20 en Chile, el torneo regresa al país sudamericano. En esta edición 2025 habrá una fuerte presencia latina con siete selecciones que competirán por el título más importante de la categoría.

En dónde ver el Mundial Sub-20 2025 en Estados Unidos

De acuerdo con Sporting News, los aficionados en Estados Unidos podrán seguir todos los partidos a través de Telemundo, Universo, Telemundo Deportes Ahora y la aplicación de Telemundo.

El Mundial Sub-20 se llevará a cabo en Chile (fifa.com)

Además, los encuentros transmitidos por Telemundo y Universo estarán disponibles en la plataforma Fubo, que ofrece prueba gratuita. Allí se emitirán todos los partidos de la selección de Estados Unidos y de México, junto con otros choques relevantes.

Cuándo inicia el Mundial Sub-20 2025

El campeonato se disputará en Chile del 27 de septiembre al 19 de octubre de 2025. Será la segunda vez que el país organice la competencia, después de haber sido sede en 1987. En la edición previa, celebrada en 2023 en Argentina, Uruguay levantó el trofeo. Sin embargo, “la Celeste” no logró clasificar a esta cita tras quedar en el quinto lugar del Campeonato Sudamericano de la categoría.

Vito, la mascota del Mundial Sub-20 2025 (fifa.com)

Este año habrá una buena representación latinoamericana para el certamen de la FIFA, que incluye a siete selecciones como Argentina, México, Brasil, Colombia, Paraguay, Cuba y Panamá, además de los anfitriones, Chile.

Cuáles son los grupos y equipos para el Mundial Sub-20

Entre los grandes favoritos para ganar este torneo se encuentran Argentina y Brasil, quienes han sido las selecciones dominadoras al conseguir seis y cinco títulos de este certamen, respectivamente, que en total suman 11 de las 23 ediciones que se han disputado hasta la fecha, indicó el medio.

Calendario de la edición 2025 del Mundial Sub-20 (fifa.com)

Asimismo, España vuelve al torneo después de que lo jugó por última vez en 2013. El país europeo alzó el título en 1999, con la generación de Xavi Hernández e Iker Casillas. México fue finalista en la primera edición de 1977 y tercer lugar en 2011; mientras que el mejor resultado de Chile fue el tercer lugar en 2007, con Alexis Sánchez y Arturo Vidal.

El torneo contará con 24 selecciones distribuidas en seis grupos. Los dos primeros de cada zona avanzarán directamente a octavos de final, junto a los cuatro mejores terceros lugares.

Grupo A: Chile, Nueva Zelanda, Japón y Egipto.

Chile, Nueva Zelanda, Japón y Egipto. Grupo B: República de Corea, Ucrania, Paraguay y Panamá.

República de Corea, Ucrania, Paraguay y Panamá. Grupo C: Brasil, México, Marruecos y España.

Brasil, México, Marruecos y España. Grupo D: Italia, Australia, Cuba y Argentina.

Italia, Australia, Cuba y Argentina. Grupo E: Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia y Sudáfrica.

Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia y Sudáfrica. Grupo F: Colombia, Arabia Saudita, Noruega y Nigeria.

El formato del Mundial Sub-20 2025, constará de una primera fase de grupos donde los dos primeros combinados de cada bombo pasarán de manera directa a los octavos de final, así como los cuatro mejores terceros lugares clasificados. A partir de ahí, el torneo se jugará en eliminación directa hasta que haya un campeón.

Habrá cuatro ciudades sede en Chile: Santiago, Rancagua, Valparaíso y Talca. Los partidos se disputarán en el Estadio Nacional de Santiago, el Estadio El Teniente de Rancagua, el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso y el Estadio Fiscal de Talca, de acuerdo con FIFA.