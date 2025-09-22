Los futbolistas latinos que ganaron el Balón de Oro a lo largo de la historia y el caso especial de Alfredo Di Stéfano

El Balón de Oro es el máximo reconocimiento individual que puede recibir un futbolista. Es entregado por la revista francesa France Football desde 1956. Entre 2010 y 2015, se fusionó con el premio de la FIFA, pero desde 2016 volvió a estar bajo exclusiva organización de la publicación francesa. Este lunes 22 de septiembre se celebrará una nueva ceremonia.

Quiénes son los futbolistas latinos que ganaron el Balón de Oro

Cada año, la publicación francesa presenta una lista de nominados para recibir el Balón de Oro, cuya ceremonia de entrega se realiza en París. En sus primeras ediciones, el premio estaba reservado solo a futbolistas europeos. A partir de 1995 se abrió la posibilidad a jugadores no europeos que militaran en ligas del continente, y en 2007 se eliminaron todas las restricciones, lo que permitió que cualquier futbolista pudiera aspirar al trofeo.

El Balón de Oro 2025 se entregará este lunes en Francia (France Football)

En la historia del Balón de Oro, varios latinoamericanos fueron reconocidos. Alfredo Di Stéfano, nacido en Argentina, lo ganó en 1957 y 1959 como jugador del Real Madrid y de la selección española. En tiempos más recientes, Ronaldo Nazário lo obtuvo en 1997 con el Inter de Milán y en 2002 con el Real Madrid.

Otro brasileño, en este caso Rivaldo, lo ganó en 1999, Ronaldinho en 2005 y Kaká en 2007, siendo este último el último futbolista en lograrlo antes de la era de Lionel Messi.

Messi, considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, es el máximo ganador del Balón de Oro, con ocho títulos: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023. Con esta cifra superó al propio Cristiano Ronaldo y se convirtió en el futbolista más laureado en la historia del galardón.

Messi, considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, es el máximo ganador del Balón de Oro, con ocho títulos (DAZN)

Además, el Balón de Oro también ha tenido entregas honoríficas: Diego Armando Maradona recibió uno en 1995 y Pelé fue distinguido de la misma manera en 2013.

Quiénes son los nominados al Balón de Oro 2025

Para este año, el listado de los candidatos para ganar el Balón de Oro 2025 es el siguiente:

Kylian Mbappé (Real Madrid, España)

(Real Madrid, España) Alexis Mac Allister (Liverpool, Inglaterra)

(Liverpool, Inglaterra) Lautaro Martínez (Inter, Italia)

(Inter, Italia) Joao Neves (PSG, Francia)

(PSG, Francia) Nuno Mendes (PSG, Francia)

(PSG, Francia) Khvicha Kvaratskhelia (PSG, Francia)

(PSG, Francia) Ousmane Dembélé (PSG, Francia)

(PSG, Francia) Michael Olise (Bayern Múnich, Alemania)

(Bayern Múnich, Alemania) Cole Palmer (Chelsea, Inglaterra)

(Chelsea, Inglaterra) Pedri (Barcelona, España)

(Barcelona, España) Scott McTominay (Nápoli, Italia)

(Nápoli, Italia) Robert Lewandowski (Barcelona, España)

(Barcelona, España) Harry Kane (Bayern Múnich, Alemania)

(Bayern Múnich, Alemania) Achraf Hakimi (PSG, Francia)

(PSG, Francia) Viktor Gyökeres (Arsenal, Inglaterra)

(Arsenal, Inglaterra) Erling Haaland (Manchester City, Inglaterra)

(Manchester City, Inglaterra) Serhou Guirassy (Borussia Dortmund, Alemania)

(Borussia Dortmund, Alemania) Denzel Dumfries (Inter, Italia)

(Inter, Italia) Désiré Doué (PSG, Francia)

(PSG, Francia) Jude Bellingham (Real Madrid, España)

(Real Madrid, España) Gianluigi Donnarumma (PSG, Francia)

(PSG, Francia) Lamine Yamal (Barcelona, España)

(Barcelona, España) Vitinha (PSG, Francia)

(PSG, Francia) Florian Wirtz (Liverpool, Inglaterra)

(Liverpool, Inglaterra) Mohamed Salah (Liverpool, Inglaterra)

(Liverpool, Inglaterra) Vinicius Jr. (Real Madrid, España)

(Real Madrid, España) Virgil van Dijk (Liverpool, Inglaterra)

(Liverpool, Inglaterra) Fabián Ruiz (PSG, Francia)

(PSG, Francia) Declan Rice (Arsenal, Inglaterra)

(Arsenal, Inglaterra) Raphinha (Barcelona, España)

Cuándo se entrega el Balón de Oro 2025

La ceremonia del Balón de Oro 2025 se celebrará este lunes 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet de París, Francia. Durante la gala se entregarán 13 premios, entre ellos: