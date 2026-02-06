En solo cuatro meses: la ola de estadounidenses que aprende español por Bad Bunny en el Super Bowl

El Super Bowl LX, programado para el domingo 8 de febrero de 2026 en Santa Clara, California, marcará un punto de inflexión en la historia del evento deportivo más visto de Estados Unidos. Por primera vez, el espectáculo de medio tiempo, encabezado por Bad Bunny, será liderado en solitario por un artista latino y se desarrollará íntegramente en español, lo que motivó a muchos estadounidenses a aprender el idioma.

Super Bowl LX: estadounidenses comienzan a aprender español por el show de Bad Bunny

“Esto es más que un logro personal. Es un logro para todos los latinos y latinas. Muestra nuestra huella y nuestra contribución a este país [EE.UU.], que nadie podrá borrar”, dijo el artista en español durante su participación en Saturday Night Live en octubre de 2025, luego de confirmar su show de medio tiempo en el Super Bowl. “Y si no entendiste lo que acabo de decir, tienes cuatro meses para aprender”, afirmó.

Bad Bunny invita a los estadounidenses a aprender español en cuatro meses

Esta expresión rápidamente fue adoptada por seguidores del artista en EE.UU. En las redes sociales, usuarios comenzaron a publicar videos donde mostraban sus intentos por incorporar vocabulario, pronunciación y las letras de canciones del repertorio de Bad Bunny.

“Amo el español y siempre quise aprenderlo. Así que esto ha sido una introducción divertida para mí para finalmente concentrarme”, dijo el actor y creador de contenido de Nueva York, O’Neil Thomas, de 28 años, a AP News.

"Tienen cuatro meses para aprender", dijo Bad Bunny

El fenómeno se expandió en plataformas como TikTok, Instagram y X, donde personas que no hablaban español compartieron avances diarios. Algunos lo plantearon como un desafío personal, otros como una experiencia cultural, y varios como una respuesta simbólica al contexto político y migratorio del país norteamericano.

“Se sintió como una forma de protesta”, dijo Niklaus Miller, de 29 años. “¿Qué puedo hacer ahora además de lo que todos están haciendo para tratar de ayudar? Simplemente se siente bien”, aseguró.

Miller relató que inicialmente subestimó el desafío. Según explicó, pensó que memorizar canciones sería sencillo, pero pronto notó las diferencias entre escuchar música de forma recreativa y comprenderla palabra por palabra. Aun así, continuó con su práctica y publicó fragmentos de canciones como “Tití me preguntó”, “DtMF” y “Baile inolvidable”.

Estadounidense aprende español con las canciones de Bad Bunny

Por qué el español de Bad Bunny resulta difícil para los angloparlantes

Tanto Miller como Thomas coincidieron en que aprender español a través de canciones de Bad Bunny presenta una dificultad particular. El uso del dialecto puertorriqueño, caracterizado por la velocidad, la omisión de sonidos y la jerga local, requiere un esfuerzo adicional para quienes no están familiarizados con esas variantes.

“Escuchar su música es realmente divertido”, dijo Thomas. “La cantidad de veces que he presionado repetir solo para captar una frase, ni siquiera las puedo contar”, remarcó.

Miller agregó que, si dejaba de practicar durante algunos días, notaba retrocesos en la pronunciación. “Es divertido, pero luego estresante porque soy una persona tipo A (personas ambiciosas, trabajadoras y exigentes), así que eso ha sido difícil, honestamente”, dijo. “Estoy trabajando a toda máquina”, agregó.

El gesto se interpretó como una afirmación cultural

Bad Bunny y el Super Bowl: el contexto político que rodea su show en EE.UU.

El aprendizaje masivo del idioma ocurre en un escenario de fuerte polarización política. Tras la confirmación de Bad Bunny como figura central del halftime show, sectores conservadores expresaron rechazo a la elección. El presidente de EE.UU., Donald Trump, calificó la decisión como inapropiada.

“Estoy en contra de ellos. Creo que es una decisión terrible. Lo único que hacen es sembrar odio”, señaló, según lo retomado por el New York Post.

En respuesta al espectáculo de Bad Bunny, se anunció un “All-American Halftime Show” encabezado por Kid Rock, que se transmitirá de forma paralela al evento deportivo. Esta iniciativa se presentó como una alternativa cultural frente al show en español, aunque no forma parte de la programación oficial de la NFL.

El artista invita a bailar a todo el mundo con su show en el Super Bowl

Cómo será el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX será producido por la NFL junto a Apple Music y Roc Nation. Está previsto que comience entre las 20 y las 20.30 hs (hora del Este). Bad Bunny adelantó que el show estará inspirado en su álbum “Debí tirar más fotos”, ganador reciente del Grammy a Álbum del Año.

En redes sociales, el artista publicó un video promocional donde aparece junto a personas de distintos perfiles, edades y orígenes, mientras bailan al ritmo de “Baile inolvidable”. Las imágenes incluyen figuras que representan diversidad social y cultural, acompañadas por la frase “Este 8 de febrero, el mundo bailará”.

La actuación estará dedicada a la cultura latina y a las comunidades que, según el propio artista, han contribuido de manera constante a la vida social y económica del país norteamericano. La expectativa también gira en torno a si incluirá mensajes vinculados a la migración, en línea con sus declaraciones públicas recientes.