Turning Point USA confirma su propio halftime show vs. Bad Bunny y hace un importante anuncio

Turning Point USA, el grupo conservador fundado por Charlie Kirk y ahora dirigido por su viuda Erika Kirk, anunció los canales en los que transmitirá su propio halftime show. Se tratará de un concierto alternativo al espectáculo de Bad Bunny que se realizará en el medio tiempo del Super Bowl LX.

Turning Point USA tendrá su propio halftime show

Luego de que la NFL reiterara la decisión de que Bad Bunny se encargará del show de medio tiempo del Super Bowl 2026, el grupo conservador anunció su propio espectáculo como una “alternativa” al concierto del puertorriqueño.

Turning Point USA, grupo conservador fundado por Charlie Kirk, anunció su propio espectáculo alternativo al medio tiempo del Super Bowl LX (Facebook/Turning Point USA)

El grupo fundado por el activista conservador Charlie Kirk reveló a sus seguidores cómo ver en vivo su halftime show, disponible en la misma fecha y a la misma hora que el concierto original, según The Sun.

Los canales en donde se podrá sintonizar el medio tiempo alternativo son:

DW+

TBN

Real America’s Voice

Charge

YouTube

En la red social X

Rumble

The All American Half Time Show es el nombre que recibirá el espectáculo del grupo conservador, el cual fue anunciado por primera vez en octubre de 2025 como un entretiempo alternativo en medio de las críticas lanzadas en contra de la NFL y Bad Bunny.

Cómo será el espectáculo alternativo de Turning Point USA

A poco más de una semana de que se realice el Super Bowl LX, Turning Point USA no ha confirmado a ni un solo artista en su espectáculo de medio tiempo alternativo, de acuerdo con Taste of Country.

Este espectáculo surge como la respuesta de un bloque conservador a la decisión de la NFL de colocar a un artista puertorriqueño, quien ha criticado abiertamente al presidente Donald Trump y a las acciones antiinmigrantes de ICE.

Turning Point USA aún no confirma los nombres de los artistas que se presentarán en el entretiempo alternativo del Super Bowl LX (Facebook/ Turning Point USA)

Mientras tanto, los representantes de The All American Half Time Show han evitado sugerir la participación de algún artista en específico, e invitaron a los fans a sintonizar el medio tiempo alternativo para descubrir a los intérpretes.

Hasta la fecha no se ha mencionado si el espectáculo será realizado en vivo, pero la gerente de relaciones públicas, Aubrey Laitsch, declaró que ya había famosos confirmados.

El evento de Turning Point USA recalcó que celebrará la “fe, familia y libertad” y que añadirá más información sobre la programación en los próximos días.

Cuando se realizó el anuncio del entretiempo alternativo, la organización compartió un formulario en donde pidió a sus seguidores votar por el tipo de música que esperaban escuchar en el show, según ABC7.

El show alternativo de medio tiempo surgió por las críticas de grupos conservadores a la elección de Bad Bunny como artista del Super Bowl LX (ARCHIVO-Foto Evan Agostini/Invision/AP) Evan Agostini - Invision

Entre las opciones se encontraba “cualquier artista en inglés”, como referencia de oposición a la elección de Bad Bunny, cuya música es mayoritariamente en español. También destacaron alternativas como música americana, rock clásico, country, hip-hop, pop y música de adoración.

Los detalles del show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

El espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny tendrá lugar tras los dos primeros cuartos del partido, y se calcula que dé inicio entre las 20.00 hs y las 20.30 hs (tiempo del Este) del próximo domingo 8 de febrero.

A pesar de las críticas en contra de la NFL, en su primer adelanto del espectáculo, el Conejo Malo aseguró que “el mundo bailará” con sus canciones, y envió un mensaje de unidad en medio de los conflictos migratorios en el país norteamericano.

Algunos de los artistas mencionados para una posible actuación sorpresa en el show de medio tiempo del Super Bowl LX son: Karol G, Rosalía, Drake, Jhay Cortez, Rauw Alejandro, Ñengo Flow, Arcángel y Cardi B.

El nombre del cantante J Balvin también se encontraba entre los rumores de posibles artistas que acompañarían a Benito Antonio.

El propio intérprete señaló que estará entre las gradas y no planea ninguna aparición especial en el espectáculo que tendrá lugar en el Levi’s Stadium de Santa Clara.