En Texas: intentó salir de EE.UU. en su Chevrolet 2008 con una carga oculta, pero la CBP lo descubrió

Un ciudadano mexicano intentó salir de Estados Unidos con su Chevrolet 2008 cuando fue detenido por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). En una inspección detallada, descubrieron que llevaba más de 8000 cartuchos de munición no declarados.

Intentó salir de EE.UU. con algo no declarado y la CBP lo descubrió en Texas

El 9 de noviembre, en el Puente Internacional Los Indios, agentes fronterizos observaron una Chevrolet 2008, conducida por un ciudadano mexicano de 65 años, que levantó sospechas. A continuación, lo remitieron al examen secundario para una revisión más exhaustiva tras una primera inspección de salida.

Los agentes de la CBP descubrieron más de 8000 cartuchos de munición no declarados en Texas CBP - CBP

El procedimiento contó con la ayuda de una unidad canina y un sistema de inspección no intrusivo, según informó la CBP en un comunicado. Como resultado, los oficiales descubrieron la munición de diversos calibres, que incluye .22, .357, .38, .40, .44, 9 mm y 10 mm.

En total, los funcionarios retuvieron 8984 cartuchos no declarados. Tras la incautación, agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) arrestaron al conductor e iniciaron una investigación penal.

“Nuestros agentes trabajan diligentemente realizando inspecciones de entrada y salida. Su perseverancia y dedicación a la misión de seguridad fronteriza condujeron a esta importante incautación de municiones”, expresó al respecto el director del puerto de entrada de Brownsville, Tater Ortiz.

Durante el año fiscal 2025, la agencia interceptó armas y municiones en 2997 ocasiones. Si bien es un número elevado, es notablemente menor a la cantidad de encuentros en 2024, que fue de 4932, según resaltaron. Los datos son extraídos de los sistemas y fuentes de información en tiempo real de la CBP.

El operativo de la CBP en Texas sobre la camioneta que intentó salir de EE.UU. contó con apoyo canino facebook.com/CBPgov

Incautación de municiones en Texas: otro caso que descubrió la CBP

El pasado 18 de octubre, los agentes que realizaban operativos de control de salida en el Puente Internacional Pharr interceptaron una camioneta Dodge roja.

El vehículo salía de Estados Unidos con intenciones de ingresar a México, pero un oficial lo seleccionó para una inspección más detallada.

En el procedimiento, la agencia encargada de la protección fronteriza descubrió en el interior de la camioneta:

Un rifle Marlin calibre .22

Una pistola Stoeger de 9 mm con cargador

Seis cargadores de 9 mm

1661 cartuchos de munición de 9 mm

100 cartuchos de munición calibre .22

700 cartuchos de munición calibre .380

75 cartuchos de munición calibre 20

Dos cañones de pistola de 9 mm

Los miembros de la CBP OFO confiscaron las armas de fuego, sus partes y la munición. El conductor y el pasajero fueron arrestados por oficiales del HSI, quienes abrieron una investigación penal.

La advertencia de la CBP en EE.UU. para Navidad

La CBP protege las fronteras, combate el terrorismo, el tráfico de drogas y personas, y asegura el comercio y los viajes legítimos. Esta semana, la agencia instó a los compradores de artículos navideños a evitar la adquisición de productos falsificados.

Las ventas ilícitas constituyen uno de los delitos transnacionales más lucrativos. En 2025, decomisó casi 79 millones de artículos falsificados, con un valor combinado que habría superado 7300 millones de dólares en caso de que los ítems fuesen auténticos.

La CBP instó a los ciudadanos a que no compren productos falsificados en EE.UU. de cara a la temporada navideña CBP - CBP

Los principales artículos falsificados incluyen:

Medicamentos

Perfumes y cosméticos

Juguetes y disfraces infantiles

Artículos de moda, joyería y lujo

Componentes electrónicos y autopartes inseguros

Según el texto, estos productos pueden suponer graves riesgos para la salud y la seguridad de los consumidores estadounidenses.

“Es fundamental que los compradores comprendan que adquirir productos baratos y falsificados no es una práctica sin consecuencias. Puede perjudicar a sus seres queridos debido a la presencia de materiales tóxicos e incluso financiar actividades delictivas”, manifestó la Comisionada Ejecutiva Auxiliar Interina, Diane J. Sabatino, de la Oficina de Operaciones de Campo.