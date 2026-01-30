En un giro radical de estrategia, la Casa Blanca abre una investigación por la muerte de Alex Pretti

WASHINGTON.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el viernes que llevará a cabo una investigación de derechos civiles sobre la muerte de Alex Pretti, cuyo asesinato a manos de agentes federales en Minneapolis provocó una reacción nacional contra la política migratoria del presidente Donald Trump.

El anuncio del fiscal general adjunto Todd Blanche marcó un cambio radical en la estrategia de la Casa Blanca para abordar el caso, que inicialmente se volcó por una investigación relativamente limitada sobre el uso de la fuerza por parte del Departamento de Seguridad Nacional.

Un cartel en un negocio indica que está cerrado debido a la huelga general en protesta por las prácticas de ICE Robert F. Bukaty� - AP�

El anuncio se produjo tras la creciente preocupación, incluso entre algunos aliados republicanos del gobierno en el Congreso, sobre el asesinato de Pretti y la gestión del caso por parte de los funcionarios de Trump. Esto también siguió a varios arrestos en las últimas 24 horas relacionados con una protesta en una iglesia que tuvo lugar este mes en St. Paul, Minnesota.

Agentes federales arrestaron al expresentador de CNN Don Lemon la noche del jueves en Los Ángeles, acusado de violar la ley federal al informar sobre una protesta el 18 de enero en una iglesia de Minneapolis, según informó su abogado. El caso había sido rechazado la semana pasada por un magistrado.

Lemonenfrenta dos cargos: conspiración para privar de derechos e interferencia con los derechos de la primera enmienda, dijo un vocero del Departamento de Seguridad Nacional.

La conmoción nacional que provocó la muerte de Pretti, fogoneada por el minucioso registro del asesinato captado por las cámaras de otros manifestantes, impulsó este viernes una huelga general en protesta contra las redadas migratorias. El lema de la convocatoria fue “no trabajar, no ir a la escuela, no comprar”.

“La gente de las Ciudades Gemelas (Minneapolis y St. Paul) ha mostrado el camino para todo el país: para detener el reinado de terror de ICE, necesitamos cerrarlo”, escribieron algunos de los organizadores en su sitio web.

Delito federal

Blanche anunció en una conferencia de prensa el procedimiento que iniciará el Departamento de Justicia.

El subsecretario de Justicia, Todd Blanche, habla con la prensa J. Scott Applewhite� - AP�

“Estamos examinando todo lo que pueda arrojar luz sobre lo que sucedió ese día y en los días y semanas previos a lo ocurrido”, indicó. De todas maneras, el funcionario federal buscó bajarle el tono a la gravedad de la decisión afirmando que “es como cualquier investigación que el Departamento de Justicia y el FBI realizan todos los días. Significa que estamos revisando videos, hablando con testigos y tratando de entender qué pasó”.

Luego reconoció que “debe haber circunstancias o hechos, o tal vez hechos desconocidos, pero ciertamente circunstancias, que justifiquen una investigación”, añadió. La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) encabezará la pesquisa federal.

El Departamento de Justicia inicia una investigación cuando las autoridades federales reciben denuncias creíbles de una violación de las leyes penales o civiles de Estados Unidos. El procedimiento se inicia para determinar si se cometió un delito federal, requiriendo motivos razonables para creer que se cometió un delito o que existe un asunto de importancia sustancial.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem Julia Demaree Nikhinson - AP

Durante una entrevista en Fox News el jueves por la noche, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, reveló por primera vez el cambio en la agencia que lideraba la investigación. Su agencia había indicado a principios de semana que sería Investigaciones de Seguridad Nacional, una unidad dentro de su departamento, la que encabezaría la indagación.

“Continuaremos dando seguimiento a la investigación que el FBI liderando y proporcionándoles toda la información que necesiten para llevarla a su conclusión, y asegurarnos que el pueblo estadounidense conozca la verdad de la situación y cómo podemos avanzar y seguir protegiendo al pueblo estadounidense”, comentó Noem a Sean Hannity, presentador de Fox.

Por separado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus iniciales en inglés), que forma parte del Departamento de Seguridad Inerior, realiza su propia investigación interna sobre el incidente protagonizado por dos de sus agentes que abrieron fuego contra Pretti.

No queda claro por el momento si el FBI ahora compartirá además información y pruebas con los investigadores estatales de Minnesota -un estado gobernado por el demócrata Tim Walz-, quees hasta ahora han sido excluidos de la indagación federal.

En la misma entrevista, Noem pareció distanciarse de las declaraciones que hizo previamente, poco después del tiroteo, afirmando que Pretti había blandido un arma de fuego y se había acercado agresivamente a los agentes.

Copy of Agentes federales disparan a Alex Pretti, de 37 años

Varios videos que surgieron del incidente contradijeron esa afirmación, mostrando que el enfermero de cuidados intensivos sólo tenía su teléfono móvil en la mano cuando los agentes lo derribaron al suelo, y uno de ellos le quitaba a Pretti una pistola de la parte trasera de los pantalones y otro comenzaba a dispararle por la espalda.

Pretti tenía un permiso estatal para portar legalmente un arma de fuego oculta. En ningún momento pareció tomarla, mostraron los videos.

“Sé que comprendes que esa situación fue muy caótica, y que estábamos recibiendo información de los agentes y oficiales de CBP que estaban allí. Estábamos usando la mejor información que teníamos en ese momento”, dijo Noem durante la entrevista con Hannity el jueves.

Estas novedades se producen luego que el miércoles surgieran otros dos videos de un altercado anterior entre Pretti y agentes federales de inmigración 11 días antes de su muerte.

Los videos del 13 de enero muestran a Pretti con un abrigo de invierno, gritando a los vehículos federales y en un momento parece escupir antes de patear la luz trasera de un vehículo. Se produce un forcejeo entre Pretti y varios agentes, durante el cual es derribado al suelo por la fuerza. Pretti se quita el abrigo de invierno y luego se libera o los agentes lo dejan ir, y él se escabulle.

Cuando da la espalda a la cámara, lo que parece ser una pistola es visible en su cintura. En ningún momento los videos muestran a Pretti tomando el arma, y no está claro si los agentes federales la vieron.

En una publicación en su plataforma Truth Social el viernes por la mañana, el presidente Donald Trump sugirió que los videos del incidente anterior socavaban la narrativa de que Pretti era un manifestante pacífico cuando fue abatido.

La publicación de Trump decía: “El agitador y, quizás, insurreccionista, Alex Pretti, ha visto caer su reputación con el video recién publicado de él gritando y escupiendo en la cara de un agente del ICE muy tranquilo y controlado, y luego pateando locamente un vehículo gubernamental nuevo y muy caro, tan fuerte y violento, de hecho, que la luz trasera se rompió en pedazos. Fue una gran muestra de abuso y enojo, para que todos lo vieran, enloquecido y fuera de control. ¡El agente del ICE estaba tranquilo y sereno, algo nada fácil de ser bajo esas circunstancias!”

Agencias AP y AFP, y diario The New York Times