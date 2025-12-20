Encebollado de pescado ecuatoriano: receta y origen del plato que acerca a los migrantes en EE.UU.

El encebollado de pescado ocupa un lugar destacado en la memoria colectiva de los migrantes ecuatorianos, aun cuando una gran distancia los separa de su lugar de origen. En celebraciones patrias y reuniones familiares en Estados Unidos, esta preparación funciona como un vínculo con las raíces culturales que se expresan a través de la comida.

Preparación del encebollado ecuatoriano paso a paso

Durante el programa Hoy Día de Telemundo, el chef ecuatoriano Luis Balda explicó la preparación del encebollado, una comida asociada a las celebraciones por el Día de la Independencia de Ecuador. Al presentarlo, definió al plato como “una sopa muy ancestral, llena de historia y tradición”, y enumeró sus ingredientes principales: cebolla, pimiento, tomate, cilantro, perejil, apio y yuca, acompañados de atún o albacora. Estos dos últimos cumplen un rol central en la preparación.

La preparación comienza con la cocción o el tatemado de los vegetales para intensificar el gusto del caldo Captura de pantalla de KWA

El primer paso consiste en cocinar los vegetales. Balda señaló que pueden hervirse o tatemarse. Es decir, asarse directamente al fuego hasta dorarse, método que eligió para intensificar el sabor. Luego se incorpora un fondo preparado con cabezas y espinas del pescado, que se cocina a fuego medio durante entre 30 y 45 minutos, hasta lograr un caldo concentrado.

En paralelo, el pescado se sella por separado y se añade al caldo en una etapa posterior, con el objetivo de evitar una cocción excesiva. Una vez integrados los sabores, parte de los vegetales se licúan y se cuelan. La yuca cumple un papel clave en la textura final, ya que permite espesar el caldo, un recurso que el chef definió como “el truquito” del encebollado.

Las variantes regionales del encebollado

Desde Univision 41 Nueva York, Bélgica Mendoza Ramos, cocinera del restaurante La Hueca Manabita, ubicado en Queens, Nueva York, explicó que el encebollado “es considerado por muchos el plato nacional del Ecuador”. Al presentar una versión típica de Guayaquil, señaló que no existe una única receta, ya que los ingredientes varían según la región.

Entre los elementos destacados mencionó albahaca, cilantro, apio (celery) y hierbabuena, además de comino, pimienta y sal. Sobre el pescado, explicó que en Guayaquil el encebollado se prepara tradicionalmente con albacora o atún, las variedades más utilizadas en esa zona del país.

El fondo se elabora con cabezas y espinas de pescado y se cocina lentamente hasta lograr un caldo concentrado Captura de pantalla de KWA

La cocinera remarcó: “Si no hay yuca, no hay encebollado”. También explicó que el caldo se arma a partir del agua del pescado, de la yuca hervida y de una base de tomate, ajo, cebolla y especias, que luego se licúan.

Mendoza Ramos vinculó esta tradición con los antiguos pescadores y explicó que, por ese origen, el encebollado se comercializa en las calles desde muy temprano, al ser una costumbre asociada a las jornadas de pesca. La receta la aprendió gracias a su suegro y le permitió sostener a su familia.

El encebollado como patrimonio cultural del Ecuador

El 25 de julio de 2024, el encebollado fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, según explicó la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE).

Edison Cupueran, docente de Gestión Culinaria en la PUCE, definió al plato como un símbolo identitario: “El encebollado es un reflejo de lo que es el Ecuador: una mezcla de culturas, sabores y tradiciones que han evolucionado con el tiempo”.

Origen histórico del encebollado de pescado y su expansión por la migración

Según Cupueran, el origen del encebollado no resulta preciso, aunque algunos estudios lo vinculan con la cultura Valdivia, alrededor del año 3500 a. C., a partir de caldos de pescado con hierbas. Con la colonización se incorporaron ingredientes como la yuca, el tomate y la cebolla.

El pescado se sella por separado y se incorpora al final para evitar una cocción excesiva Captura de pantalla de KWA

Inicialmente conocido como picante de pescado, el plato se comercializaba en la calle y se asociaba a las picanterías. Su expansión respondió primero a la migración interna y luego al desplazamiento internacional de ecuatorianos, lo que permitió su llegada a países como México, España y Estados Unidos, tanto en versiones caseras como enlatadas.

En 2025, el encebollado fue distinguido como la cuarta mejor sopa de pescado del mundo, de acuerdo con el ranking de TasteAtlas, basado en valoraciones del público. A nivel local, desde 2017 se celebra el Campeonato Mundial del Encebollado, que premia preparaciones tradicionales.