Cómo se organizan los vendedores ambulantes migrantes en Nueva York para evitar al ICE

Los vendedores ambulantes de Nueva York, que representan a uno de los grupos de migrantes más afectados por el accionar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), tienen una estrategia para evitar las redadas y detenciones masivas por parte de los agentes federales. Se trata de una metodología basada en un sistema que ya se aplicó anteriormente, principalmente en la época de la pandemia.

En qué consiste la estrategia de los vendedores ambulantes de Nueva York para evitar al ICE

Según consignó NPR, los comerciantes ambulantes de la Gran Manzana tienen temor de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tome represalias contra la ciudad por haber elegido como nuevo alcalde a un socialista demócrata como Zohran Mamdani.

Los vendedores ambulantes de Nueva York rechazan el accionar del ICE Associated Press

En ese marco, distintas organizaciones que defienden los derechos de los migrantes ya trabajan en la región para confeccionar un plan que les brinde protección a los comerciantes, que se sienten vulnerables ante las redadas y detenciones del ICE.

En declaraciones a NPR, Carina Kaufman-Gutiérrez, subdirectora del grupo de defensa Proyecto de Vendedores Ambulantes, dijo que estos trabajadores “son los ojos que vigilan el terreno”. Por ello, creó una estrategia para protegerlos que se basa en la época de la pandemia.

Por ejemplo, una de las ideas es implementar un programa de catering, donde la gente puede contactar a la organización para ser conectada con un proveedor que se encargue de la comida de su evento.

Son formas de lograr que los vendedores realicen su labor de una forma más segura, sin necesidad de exponerse en la calle a la aparición sorpresiva de agentes del ICE.

Qué piensa Mamdani sobre los vendedores ambulantes en Nueva York

A su vez, Kaufman-Gutiérrez reconoció que tiene mucha esperanza en que, tal como lo prometió, Mamdani se ponga del lado de los vendedores ambulantes y los proteja del ICE, la Patrulla Fronteriza (USBP, por sus siglas en inglés), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) o cualquier agencia federal de inmigración.

Zohran Mamdani prometió defender a los vendedores ambulantes de Nueva York Archivo

Según The New York Times, el alcalde dijo que priorizará la actividad de los comerciantes callejeros y se comprometió a permitir nuevas solicitudes de licencias adicionales para vendedores y a derogar las normas de responsabilidad penal.

Según sus palabras, el socialista demócrata aparece como un aliado que se encargará de cuidar los derechos de los migrantes en el territorio neoyorquino, algo que genera buenas expectativas en los activistas.

“Tres años más. Espero que pasen rápido”, dijo Kaufman-Gutiérrez, en referencia al tiempo de mandato que le queda a Trump en la presidencia.

En qué influirá la reunión entre Trump y Mamdani para los vendedores ambulantes de NYC

Sorpresivamente para muchos, Trump y Mamdani fueron amables y cordiales entre sí durante su reunión en la Casa Blanca, lo que hizo que los migrantes de Nueva York adquieran la esperanza de que el presidente no implemente sus duras políticas en la región.

Zohran Mamdani y Donald Trump mantuvieron una reunión amigable en la Casa Blanca Evan Vucci� - AP�

El congresista Patrick Ryan dijo que espera que se hayan distendido las tensiones, aunque se lo toma con pinzas porque entiende que Trump puede cambiar repentinamente de decisión.

Incluso, el mandatario neoyorquino dijo que no tendrá impedimentos al desplegar a sus agentes en la Gran Manzana si lo considera necesario.