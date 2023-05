Entraron a una casa en Florida y pusieron como pretexto que huían de un fantasma

escuchar

Un hombre y una mujer fueron arrestados en Florida después de querer entrar a una casa porque supuestamente un fantasma los seguía. Habían pasado la noche en un hotel y escucharon ruidos extraños, por lo que salieron disparados a buscar ayuda. Lo primero que se les pasó por la mente fue intentar ingresar sin permiso a una vivienda, cuya residente de inmediato llamó a la policía. Al parecer, ambos estaban drogados, de acuerdo con los informes policiales.

Todo sucedió el pasado martes en la noche, cuando Andrew George, de 38 años, y Natasha Kachuroi, de 36, se quedaban en un hotel de Daytona Beach, en Florida, EE.UU. De pronto, escucharon que alguien abría la ventana de su habitación y de inmediato le pidieron un reembolso al personal. Además, vieron sombras y estaban seguros de que habían intentado entrar a su habitación, según información de Click Orlando.

Ambos salieron a toda velocidad del lugar y corrieron hacia Beach Street, de acuerdo con el informe policial obtenido por el medio citado. El trayecto fue accidentado, se cayeron al agua y tropezaron en algunas ocasiones, pero su objetivo era encontrar ayuda. Creían que alguien estaba siguiéndolos, así que “escaparon” a toda velocidad. Fue así que llegaron a una casa y tocaron la puerta despavoridamente.

Natasha Kachuroi, de 36 años y también involucrada, trató de evitar que el hombre entrara a la propiedad, según los reportes Policía de Daytona Beach

Kachuroi fue quien golpeó la puerta, mientras George levantaba una silla que estaba en el recibidor de la propiedad para romper una ventana y entrar sin permiso. Al mismo tiempo, los dos pedían ayuda a gritos, por lo que terminaron por despertar a una mujer que vivía en la casa. “Por favor, ayúdame”, le dijo Kachuroi a la persona que atendió el llamado.

Las cosas se pusieron tensas cuando la residente les preguntó qué sucedía y en eso George se abalanzó contra ella. Eso provocó que la mujer se regresara a su casa y cerrara la puerta con llave. Además, tomó un cuchillo con la mano y le dijo al sujeto que si se atrevía a entrar a su vivienda “lo mataría”, según la declaración jurada.

La residente llamó al 911 y la policía llegó de inmediato para arrestar a los involucrados. Cuando los agentes arribaron, encontraron a George tirado en el suelo y cubierto de sangre mientras lloraba de dolor. No se informó cómo fue que resultó herido. Cuando se le preguntó por qué había intentado entrar a la vivienda, dijo que creía que un “fantasma” quería hacerle daño, pero que finalmente no se atrevió porque escuchó voces de niños y no quería asustarlos.

Enfrentan cargos

George fue acusado de dos cargos de robo y se le impuso una fianza de 20.000 dólares. Por su parte, Kachuroi quedó detenida por un delito relacionado con drogas y otro por robo, a ella se le dio una fianza de US$5000.

El hombre trató de justificar sus acciones diciéndoles a los investigadores que había tomado esas actitudes por haber consumido “molly”, como se conoce coloquialmente al éxtasis. Además, en medio de su locura, también les contó que había hablado con Dios y que este le había dicho que Kachuroi era una mala compañía.

