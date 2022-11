Enumeró las “10 cosas que no se saben” de Miami y sus seguidores reaccionaron en masa

escuchar

Miami es una de las ciudades de Estados Unidos más elegidas por turistas, tanto por sus atractivos naturales como por su variada oferta gastronómica cultural y de entretenimiento.

También la eligen miles y miles de inmigrantes, provenientes en su mayoría de toda Latinoamérica. Sin embargo, a pesar de todo lo que se sabe del sur de Florida, al parecer todavía hay mucos datos desconocidos, sobre todo si nos dejamos llevar por lo que compartió recientemente en redes una influencer local.

La tiktoker Yomara Gourdet, oriunda de Ecuador, enumeró, en varios videos, la información que considera se debe conocer antes de llegar a esta ciudad. Esto dijo:

1. Es conocida como las “Naciones Unidas latinas”

Según explicó, la llaman así porque los latinos representan el 68 % de su población. “Entre cubanos, venezolanos, colombianos, salvadoreños, peruanos, chilenos, argentinos y bolivianos”, describió.

2. Tiene el edificio más antiguo de Estados Unidos

Un antiguo monasterio español, que data del siglo XII, está ubicado al norte de Miami Beach. “Fue construido en el siglo XII y después trasladado a Miami”, añadió.

Los aspectos desconocidos de Miami

3. Posee la tercera casa más fotografiada de EE.UU.

En Ocean Drive se encuentra uno de sus principales destinos turísticos: la mansión Versace, donde vivió el famoso diseñador Gianni Versace.

4. Es de las ciudades más limpias

Según Yomara, Miami recibió en el 2008 un importante premio por ser la ciudad con menos basura. Este aspecto fue uno de los más criticados por sus seguidores, que dejaron un promedio de mil comentarios por cada video. “¿Limpia? Se nota que nunca has venido a Suiza”; “Lo de limpio, bueno, depende donde vayas”, le dijeron.

5. Lugar con más extranjeros en EE.UU.

La tiktoker agregó que casi el 60 % de la población de Miami proviene de otros países, aunque sus espectadores consideraron que no eran de las naciones que ella decía: “Yo he visto más nicaragüenses que todos esos países que mencionaron”; “Yo me pregunto donde están los chilenos, argentinos y bolivianos. Aquí son los cubanos, venezolanos, nicas, colombianos, dominicanos y haitianos”, le replicaron.

6. El español es la principal lengua en Miami

Yomara alegó que el sur de Florida estaba lleno de latinoamericanos, por lo que el español era el idioma más hablado. Pero, nuevamente, la comunidad virtual no concordó: “No, lo que pasa es que ustedes van a las áreas turísticas y por supuesto todo el mundo te va a hablar español”; “Qué mentira, la gente habla más inglés que español”.

7. Solo ha nevado una vez en Miami

Debido a que la temperatura promedio siempre es de unos 25 grados centígrados, solo una vez en la historia el invierno se ha sentido con fuerza. El 19 de enero de 1977 cayó nieve en la ciudad.

Los aspectos desconocidos de Miami, parte 2

8. “Miami Beach es una farsa”

Gourdet mencionó que Miami Beach antes no existía: “Era una simple isla en la que predominaban los manglares”, pero con el paso del tiempo se creó superficialmente. “Por eso cada año le tienen que poner más y más arena, ya que el mar está ganando terreno en la zona”, recalcó.

9. Art Decó

Miami tiene la más grande colección de Art Decó porque su infraestructura no es muy común en otros lugares.

10. Su nombre proviene de tribus nativas

La influencer también compartió que el nombre de Miami data del siglo XVII, cuando las tribus nativas que habitaban allí la bautizaron así.

LA NACION