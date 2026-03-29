Atención migrantes en EE.UU.: vuelven los envíos desde México, pero con un nuevo cargo

Correos de México reactivó desde el 25 de marzo la paquetería hacia Estados Unidos tras meses de suspensión. El servicio volvió con nuevas exigencias: un cargo por procesamiento aduanero y transmisión de datos equivalente al 10% sobre el valor declarado, aplicado para cumplir con los nuevos protocolos de seguridad digital en la frontera.

Qué cambió en los envíos de México a EE.UU. en 2026

La reapertura responde a la implementación de sistemas de Transmisión de Datos Electrónicos Avanzados (EAD), necesarios para que los envíos postales cumplan con las normativas de seguridad de EE.UU. y mantengan el beneficio de la exención ‘de minimis’.

Correos de México reanuda sus operaciones tras sumarse a la medida de suspender envíos a EE.UU. por los aranceles de Trump Freepik

A partir de ahora, se implementará una serie de cambios y nuevos requisitos bajo la normativa postal internacional.

De acuerdo con el comunicado oficial, lo que se contempla es:

Nuevo cargo por impuestos : los envíos de mercancías ahora generan un impuesto del 10% sobre el valor autodeclarado del paquete.

: los envíos de mercancías ahora generan un del paquete. Exenciones : las cartas y documentos que no tengan valor comercial están exentos del pago de este nuevo impuesto.

: las están exentos del pago de este nuevo impuesto. Declaración de mercancía : el monto autodeclarado no puede ser inferior a 150 pesos mexicanos y servirá de base para calcular el impuesto del 10% que se aplicará al envío. Asimismo, se requiere una descripción detallada del contenido y especificar el país de fabricación de los artículos.

: el monto autodeclarado no puede ser inferior a 150 pesos mexicanos y servirá de base para calcular el impuesto del 10% que se aplicará al envío. Asimismo, se requiere una y especificar el de los artículos. Límites de envío : se fijó un valor máximo de US$800 por envío y un peso límite de 20 kilogramos .

: se fijó un valor máximo de por envío y un peso límite de . Logística y tiempos : los envíos se realizarán de manera directa de México a EE.UU. , sin países intermediarios. Sin embargo, se advirtió que los tiempos de recepción podrían ser mayores a lo habitual debido a las nuevas disposiciones de verificación.

: los envíos , sin países intermediarios. Sin embargo, se advirtió que los a lo habitual debido a las nuevas disposiciones de verificación. Cobertura: la reactivación del servicio incluye destinos como Alaska, Hawái y Puerto Rico.

Para evitar que los paquetes sean retenidos durante la verificación en EE.UU., los usuarios deberán asegurarse de proporcionar información correcta y precisa al momento de realizar el envío.

“El gobierno de México refrenda su compromiso de brindar un servicio confiable, transparente y accesible para todas y todos, facilitando la conexión entre familias y comunidades en ambos países”, dijo la administración en otro comunicado.

Las nuevas normas exigen que los remitentes paguen un impuesto del 10% sobre el valor declarado de la mercancía y proporcionen datos de contacto detallados de ambas partes Freepik

Qué datos deben entregar quienes envían paquetes a Estados Unidos

Las nuevas reglas también endurecen la identificación de ambas partes:

Remitente : quien envía deberá presentar identificación oficial y proporcionar correo electrónico y número de celular .

: quien envía deberá presentar . Destinatario: en el caso de la persona que recibe en EE.UU., también será obligatorio incluir correo electrónico y teléfono celular.

Según las autoridades, la finalidad de esta medida es reducir el riesgo de retenciones durante los controles fronterizos.

La recomendación oficial es que toda la información coincida con los datos reales del remitente y del destinatario para evitar observaciones o demoras.

Correos de México mantendrá sus tarifas, pero advierte por demoras

Aunque cambió el esquema fiscal para la mercancía, Correos de México informó que conservará sus costos de operación previos. Es decir, el precio base del envío no sube por decisión del operador, aunque el usuario sí deberá asumir el nuevo impuesto exigido para la entrada a EE.UU.

Sin embargo, el regreso del servicio no implica necesariamente tiempos de entrega idénticos a los de antes de la suspensión.

El propio sistema postal advirtió que la recepción final puede demorar más por las verificaciones adicionales aplicadas en aduanas.

Los paquetes deben cumplir con un límite de 20 kilogramos de peso y un valor máximo de 800 dólares Freepik

Por qué se suspendieron los envíos y qué impacto tiene en migrantes

La interrupción del servicio comenzó el 29 de agosto de 2025, cuando México se sumó a otros países que frenaron parte de sus despachos postales tras los cambios regulatorios en EE.UU.

En una etapa posterior se reanudó el envío de cartas y documentos, pero la paquetería comercial siguió detenida hasta ahora.

Para miles de familias migrantes, esta reactivación vuelve a abrir una vía de conexión para mandar ropa, regalos, artículos personales y otros productos desde México.

Sin embargo, a diferencia del esquema anterior, ahora el trámite exige mayor precisión en la declaración del contenido y un costo adicional atado al valor del paquete.