Es mexicano con green card, intentó cruzar a Texas con un paquete oculto de US$730.378 y la CBP lo descubrió

Un ciudadano mexicano fue sorprendido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en Texas mientras intentaba ingresar a ese país con una carga ilegal de metanfetamina escondida dentro de su camioneta. La incautación se realizó en el Puerto de Entrada de Del Rio y la droga tenía un valor estimado en el mercado de 730.378 dólares.

Un mexicano detenido en Del Río

Según un comunicado de la CBP, el pasado lunes, un agente derivó para una inspección secundaria una camioneta Dodge Ram 2004 conducida por un ciudadano mexicano de 30 años, residente legal en Estados Unidos.

Durante el examen, realizado con perros detectores y un sistema de inspección no intrusivo, los oficiales encontraron ocho paquetes con un total de 81,70 libras (aproximadamente 37 kg) de presunta metanfetamina escondidos dentro de estructuras de piedra en el interior de la camioneta.

Los narcóticos fueron asegurados, y los sheriffs del Condado de Val Verde arrestaron al conductor e iniciaron una investigación criminal.

Liliana Flores, directora del Puerto de Entrada de Del Rio, afirmó: “Nuestros agentes de primera línea de CBP permanecen siempre vigilantes mientras realizan sus tareas de inspección diarias. Esta incautación significativa de metanfetamina ejemplifica nuestro compromiso continuo con la misión de seguridad fronteriza y con mantener seguras a nuestras comunidades fronterizas”.

Otros casos de incautación de metanfetamina en la frontera

Un hecho similar ocurrió el viernes de la semana pasada cuando agentes de la CBP arrestaron a dos mujeres ciudadanas estadounidenses, de 36 y 42 años, por intentar ingresar 176 libras (aproximadamente 79 kilogramos) de metanfetamina. El valor en el mercado de la droga asegurada es de US$149.727.

El incidente ocurrió cuando un automóvil negro se presentó en el puesto de control migratorio de la Patrulla Fronteriza en la autopista 86. Durante la inspección primaria, un equipo canino alertó sobre la posible presencia de drogas ocultas. Luego, una revisión más exhaustiva reveló numerosos paquetes de una sustancia cristalina envuelta en plástico, escondidos en compartimentos que después dieron positivo a la metanfetamina.

Estrategia de la CBP contra el tráfico de drogas en la frontera con EE.UU.

Según Joseph A. Remenar, oficial de la CBP, esta operación constituye la tercera intervención importante contra drogas realizada por las autoridades de la estación Indio en dos semanas. El agente aseguró: “Cualquiera de estas incautaciones es relevante por sí sola. En conjunto, demuestran la dedicación y tenacidad que los hombres y mujeres del Sector El Centro muestran cada día. La protección de la frontera es seguridad nacional, y estas incautaciones son un testimonio de la importancia de la misión de la defensa nacional de la Patrulla Fronteriza (USBP, por sus siglas en inglés)”.

Entre los decomisos anteriores, el 12 de agosto, los oficiales revisaron una camioneta que desprendía un fuerte olor y encontraron 238,72 libras (aproximadamente 108,24 kilogramos) de marihuana y productos de tetrahidrocannabinol empaquetados, además de US$16.265 en efectivo. El valor estimado en el mercado de las drogas es de US$190.976.

Ese mismo día, en un segundo incidente de contrabando, los agentes, asistidos por un perro de la CBP, descubrieron 21 paquetes envueltos ocultos en el interior del piso de un vehículo. Los paquetes, que sumaban 79,9 libras (aproximadamente 36,22 kilogramos), dieron positivo a metanfetamina y tienen un valor estimado de US$67.932.

En los tres casos, las personas detenidas fueron arrestadas y los vehículos terminaron confiscados, mientras que las drogas y el efectivo quedaron bajo custodia de las autoridades.