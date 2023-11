escuchar

Un cráneo humano fue encontrado en una tienda de segunda mano, ubicada en el condado de Lee, en Florida. Una mujer que hacía sus compras el pasado sábado 4 de noviembre y resultó ser antropóloga se dio cuenta de la pieza que estaba a la venta en la sección de Halloween y decidió llamar a la Oficina del Sheriff, al identificar que no se trataba de una figura de ornato.

En las redes sociales de la Oficina del Sheriff del condado de Lee, como Facebook, Instagram y X (antes Twitter) se dio a conocer el inesperado hallazgo. Los detectives de la Unidad de Delitos Graves recibieron la notificación por el cráneo en la tienda Paradise Vintage Market, que cuenta con casi 10.000 metros cuadrados de superficie en la que se pueden encontrar de todo tipo de ítems y antigüedades y que se localiza en North Fort Myers.

Llamó a la policía

Anita Iriarte, capitana de la Oficina del Sheriff del condado de Lee (LCSO, por sus siglas en inglés), aseguró en una entrevista telefónica para Newsweek, que el descubrimiento era algo “definitivamente diferente”, debido a que normalmente no reciben llamadas de una tienda de antigüedades en las que les informan de la presencia de un cráneo humano.

Las autoridades del condado de Lee, en Florida, confirmaron que son restos humanos X @SheriffLeeFL

Las autoridades confiscaron la pieza para hacerle una evaluación. La Oficina del Médico Forense del Distrito 21 sospecha, basándose en la inspección preliminar, que se trata de restos humanos reales, dijo Iriarte. Agregó que luego de los estudios la enviarán a otro departamento en Gainesville para pruebas a largo plazo que determinen de dónde vino.

Iriarte comentó que, a pesar de las circunstancias inusuales, la LCSO no cree que haya ocurrido un delito. “Lo que se ha decidido preliminarmente es que es como un hueso arqueológico”, advirtió: “Se estima que el cráneo tiene unos 75 años. No se ha observado ningún traumatismo en el cráneo. No hay nada que les lleve a creer que este cráneo haya sido preservado por medios sospechosos de ningún tipo”.

De dónde vino el cráneo encontrado en la tienda

Beth Meyer, socia gerente de Paradise Vintage Market, dijo a Newsweek que el incidente del cráneo humano del sábado 4 de noviembre fue “una experiencia interesante e inusual”. La mujer también confirmó que la pieza provenía de una unidad de almacenamiento, que compró poco antes de que el huracán Ian azotara el suroeste de Florida, en septiembre de 2022. Los artículos permanecieron en cajas hasta que pudo reabrir su negocio.

La gerente de la tienda de segunda mano también aseguró que no tenía idea de cómo terminó el cráneo en la unidad de almacenamiento ni de algún detalle de su historia. ”Exhibí el cráneo en mi tienda un año después, en septiembre de 2023. Pensé que sería interesante para Halloween”, agregó la mujer, que también compartió imágenes del hallazgo en la cuenta de Facebook del negocio.

La gerente de la tienda de segunda mano explicó que el cráneo estaba en una unidad de almacenamiento Facebook @Paradisevintagemarket

Meyer explicó que la compradora mostró preocupación de que la pieza ósea pudiera ser de un nativo americano, en una conversación “muy informativa y educativa”. Al respecto, añadió que si bien en la mayoría de los estados de EE.UU. es legal tener restos óseos humanos, los de origen de nativos americanos están “bajo restricciones”. Si este fuera el caso, sería devuelto a una de las tribus locales.

LA NACION